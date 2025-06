Cocemfe explorarà com les xarxes socials modelen l’imaginari de la discapacitat

Del 18 al 28 de juny, el Cicle Cultural Descobrim de Cocemfe València celebrarà la seua cinquena edició amb el lema ‘Ara tu’, una cridada a repensar la imatge de la discapacitat en xarxes socials. Amb el suport de Caixa Popular, la programació oferirà propostes gratuïtes d’arts plàstiques, escèniques, cinema i col·loquis en diferents espais culturals accessibles de la ciutat de València.

En les seues primeres edicions, Descobrim ha servit com a espai intern d’exploració artística per a les associacions federades a Cocemfe València, afermant una comunitat creativa entorn de la discapacitat. Ara, el cicle inicia una nova etapa en la qual aspira a obrir-se al circuit cultural valencià i a establir ponts amb públics, espais i llenguatges més amplis.

El lema d’esta edició, ‘Ara tu’, ampra el llenguatge de les stories d’Instagram per a llançar una invitació directa: fer visible la discapacitat des dels qui la viuen. El projecte proposa traslladar estes veus a l’espai cultural valencià, desmuntant estigmes i obrint noves formes de representació.

Per a María José Martínez, presidenta de Cocemfe València, el Cicle Cultural Descobrim ha suposat «una oportunitat perquè moltes persones amb discapacitat facen el pas de compartir públicament les seues inquietuds artístiques per primera vegada». «Des de la Federació defenem que la cultura ha de ser un espai sense barreres, un dret que no admet excepcions ni ajornaments», ha afirmat.

Per part seua, el responsable del projecte Sense Barreres de Caixa Popular, Miguel Montagut, ha assegurat que, per a l’entitat, participar en el Cicle Cultural Descobrim és una mostra del seu compromís amb una cultura inclusiva i accessible. «Es tracta d’una proposta que fomenta la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida cultural del nostre territori i promou valors com la igualtat, la solidaritat i la convivència», ha conclòs.

Programació transversal

El 18 de juny, el Cicle Cultural Descobrim inaugurarà la seua V edició en LaLenta, hivernacle cultural situat en el barri del Carmen, amb l’exposició ‘El personal és polític (i gràfic)’, de Lorena Osorio. La mostra reunix per primera vegada en format físic una selecció de peces nascudes de la seua experiència com a dona amb discapacitat, des d’una mirada crítica centrada en la justícia social i els drets humans. L’autora rebutja el «dramatisme visual o la compassió edulcorada» per a definir un llenguatge gràfic propi.

Tot seguit, el dijous 19 de juny, la seu de Cocemfe València acollirà la projecció de ‘Món petit’, dirigida per Marcel Barrena, director de ‘El 47’, i produïda per Umbilical Produccions i Corte y Confección de Películas. Estrenat en 2012, el film narra la història d’Albert Casals, un jove que es mou en cadira de rodes i decidix realitzar el seu somni de recórrer el món. Per a la presentació de la pel·lícula i debat posterior es comptarà amb Clara Gorria, membre de la productora valenciana Nakamura Films.