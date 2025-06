Els Premis de la Fundació Dones al Timó dupliquen assistència

València Mar va acollir el divendres, 6 de juny, la segona edició dels premis de la Fundació Dones al Timó, una jornada que va reunir més de 65 dones empresàries i directives en una cita on el lideratge femení, l’esport nàutic i el compromís social van tornar a navegar en la mateixa direcció.

L’esdeveniment es consolida així com una iniciativa de referència per al lideratge femení, amb l’objectiu de visibilitzar grans trajectòries professionals i generar referents per a les joves a l’àmbit empresarial i de l’emprenedoria. Després de l’excel·lent acollida de la primera edició el 2024, la Fundació ha mantingut l’esperit de la regata i, a més, ha duplicat nombre de participants.

Durant la jornada, organitzada en benefici de la Casa Ronald McDonald de València, vuit embarcacions van competir a les aigües de València Mar. Cada tripulació va estar composta per dones líders als seus sectors, que van traslladar al mar valors com el treball en equip, la resiliència i la valentia.

Després de la celebració de la regata, la presidenta de la Fundació i la sòcia directora d’Economia 3, Elisa Valero, va destacar el fet que la segona edició dels premis hagi duplicat el nombre d’assistents respecte a l’any passat.