Una experiència transformadora a través de l’art urbà

L’Associació per a la Cooperació Entre Comunitats (ACOEC), en aliança amb Farmamundi, ha desenvolupat a València un projecte educatiu innovador centrat en la salut sexual i reproductiva, l’equitat de gènere i l’art com a eina de transformació social. A través de tallers participatius i processos de creació artística amb grafit i art urbà, els joves han reflexionat sobre temàtiques fonamentals com els drets humans, els estereotips de gènere, les noves masculinitats, la prevenció de violències sexuals i la construcció de relacions sanes i equitatives.

«Aquesta experiència no només ha fomentat l’aprenentatge col·lectiu amb una mirada que promou la igualtat de gènere, sinó que també ha permés que els joves s’identifiquen amb el seu entorn i s’apropien simbòlicament de l’espai a través de l’art urbà» comenta Henry Rebolledo, tècnic d’Educació per a la Transformació Social de Farmamundi. Els murals i peces visuals creades reflecteixen les inquietuds, idees i propostes del grup, que ha valorat el procés com una oportunitat única per expressar-se i sentir-se escoltat.