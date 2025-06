Consum i Oxfam Intermón reforcen la seua aliança en comerç just: més de 340.000 euros en compres de matèries primeres en l'últim any.

Consum Cooperativa Valenciana i Oxfam Intermón consoliden un any més la seua estreta col·laboració en l'impuls al comerç just, una relació històrica que ja suma més de dues dècades de compromís conjunt. En l'exercici 2024-2025, les compres de productes Terra Mare per part de *Consum han suposat una inversió de 340.263 euros en matèries primeres adquirides per Oxfam directament a grups productors de comerç just a Uganda, el Perú i Guatemala.

En aquestes compres destaca el café molt natural Terra Mare que aquest últim any ha experimentat un gran creixement versus a anys anteriors.

Aquestes compres s'han traduït en un impacte social tangible: s'estima que 439 persones productores (el 30% dones) i les seues famílies han pogut obtindre durant un any ingressos suficients per a garantir una vida digna gràcies a les vendes realitzades en els supermercats de *Consum.

A més, les compres de café, xocolate i sucre Terra Mare inclouen un component mediambiental. Els estudis de petjada de carboni realitzats per Oxfam Intermón —auditats sota la norma ISO 14067— confirmen que aquests productes generen menors emissions que els seus equivalents convencionals. Gràcies a les vendes de café Terra Mare en *Consum, en 2024-2025 s'han evitat 161,55 tones de *CO2e, l'equivalent a les emissions de 161 trajectes Madrid-Nova York o a les emissions captades per 7.693 arbres adults en un any.

“Aquesta aliança amb *Consum és un exemple de com la col·laboració entre organitzacions compromeses i empreses amb valors pot tindre un impacte real en les persones i el planeta. És un orgull continuar sumant anys de treball conjunt en comerç just”, ha assenyalat Edurne Rubio, directora de *Public *Engagement d'Oxfam Intermón. “La nostra proposta es basa a oferir un gran café i panela al consumidor gràcies al suport de *Consum. Les persones consumidores poden comprovar que són excel·lents productes i tindre la seguretat que eixa compra, a més de ser bona per a ells i elles, també contribueix a fer un poc millor el nostre món”, ha afegit.