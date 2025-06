Caixa Popular lliura 30.000 € en ajudes per a impulsar la igualtat de gènere

Caixa Popular va celebrar el passat 18 de juny la 5a edició de la seua Convocatòria d’Ajudes per la Igualtat, en un acte que va tenir lloc al jardí de Bombas Gens i que va reunir entitats, col·laboradors i públic compromès amb la igualtat de gènere. Enguany, l’entitat va triplicar la dotació econòmica, aconseguint els 30.000 euros destinats a impulsar projectes transformadors.

L’esdeveniment, conduït amb proximitat i dinamisme per la comunicadora Nerea San Félix, va estar ambientat per la música de Melodic Moon, i va oferir moments entranyables com el lliurament de premis als xiquets i xiquetes participants del concurs de dibuix intern de l’entitat, que va arrancar somriures i aplaudiments entre els assistents.

Les entitats premiades van presentar els seus projectes i van explicar com utilitzaran les ajudes per a ampliar el seu impacte. A més, es va comptar amb els testimoniatges de persones beneficiàries directes d’algunes de les iniciatives premiades, que van compartir la seua experiència personal i van destacar la importància d’aquests programes en el seu dia a dia.

Les ajudes es van distribuir en tres categories, cadascuna amb una dotació de 6.000 € i 3.000 €, a més d’un reconeixement especial de 3.000 €.

En la categoria Igualtat d’Oportunitats destinada a projectes que facin costat a dones en situació vulnerable, les iniciatives premiades van ser: una ajuda de 6.000€ ( ‘Puentes al Empleo’ de Iniciatives solidàries); i una ajuda de 3.000€ ( ‘Unidad de prevención y protección a mujeres víctimas de violencias sexuales’ de Asociación Por ti Mujer ONGD).

L’esdeveniment va a ser conduït per la comunicadora Nerea San Félix. / ED

En la categoria Igualtat i Talent dirigida a iniciatives que impulsin el lideratge i emprenedoria femenina, els projectes beneficiaris han estat: una ajuda de 6.000€ (‘Incubadora de cooperativas rurales’ de Canopia Coop.V); i una ajuda de 3.000€ (‘Visibilitzant el talent dels donis joves’ de Federació d’Associacions d’Estudiants).

En la categoria Igualtat per al Futur, enfocada en projectes que fomenten la igualtat de gènere des de la infància, han resultat premiats els següents projectes: una ajuda de 6.000€ (‘Som igualtat’ d’Associació Somllar) i una ajuda de 3.000€ (‘11F Mujer y Niña en la Ciència’ de Bioval).

A més, es va lliurar el Reconeixement Especial 2025 de 3.000 a València Acoge, per la seua labor destacada en la promoció de la igualtat i la inclusió social.

Amb aquesta 5a edició de la Convocatòria d’Ajudes per la Igualtat, Caixa Popular reforça el seu compromís amb la construcció d’una societat més justa i inclusiva. L’entitat continua apostant per iniciatives que generen impacte real en el territori, fent costat a organitzacions que treballen des de diferents àmbits per a avançar cap a la igualtat de gènere.