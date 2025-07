La salut com a dret humà inspira una xarxa valenciana que uneix cinema, teatre i diàleg

Diverses Universitats, ONGDs, col·legis professionals i institucions públiques sumen forces en la Xarxa Sanitària Solidària, un projecte impulsat des de 2016 amb un objectiu comú: construir una ciutadania crítica, compromesa i mobilitzada per la salut global i els drets humans.

Gestionat actualment per les ONGDs Medicus Mundi i ACOEC, i finançat per la Generalitat Valenciana, aquest espai de treball posa el focus en els determinants socials de la salut, visibilitzant que garantir aquest dret va molt més allà de l’absència de malaltia.

Durant els últims mesos, la xarxa ha finalitzat el seu primer any de projecte, amb una agenda d’activitats formatives i culturals que han aconseguit acostar temes clau com la salut mental, el gènere o l’impacte del canvi climàtic.

Cinema per a transformar

Amb 4 projeccions a València, el cicle de cinema Mirant ha sigut un dels grans protagonistes d’enguany. Sota el lema de salut mental i drets humans, s’han projectat 2 documentals els quals han comptat amb la presència de ponents internacionals.

Gen Z Mental Health

El curtmetratge «Gen Z Mental Health: Climate Stories», va oferir una mirada profunda i commovedora sobre l’impacte emocional de la crisi climàtica en la joventut mundial. A través de testimoniatges de joves activistes, es planteja què significa la resiliència en un context on el dret a un planeta habitable es veu cada vegada més amenaçat.

Els col·loquis posteriors van comptar amb Gerardo, jove expert mexicà en justícia climàtica, així com de Tatiana, de l’ONG Mensajeros de la Paz (l’Equador), qui va aportar una anàlisi des del sud global sobre com la crisi climàtica i energètica agreuja les desigualtats i com la seua organització acompanya a les persones afectades des d’un enfocament de drets.

Un dels encontres d’intercanvi de sinergies. / ED

Mare Mediterraneum

La segona projecció va ser aquest potent documental que arreplega les veus de dones africanes migrants en el seu trajecte cap a Europa, relatant en primera persona vivències marcades per la violència, la pèrdua, la resistència i l’esperança.

En els col·loquis van participar Lina D’Onofrio, experta en migracions i cooperació; Mirabelle Kengne, activista pels drets humans i coordinadora de gènere en AfroLatidos; i María Chaqués, codirectora del documental i presidenta de la mateixa organització.

A més del cinema, la xarxa ha promogut espais de diàleg i creació col·lectiva. En l’esdeveniment «Intercanvi de sinergies: diàlegs sectorials per a connectar sabers», les entitats participants van posar en comú idees i estratègies per a dissenyar les activitats de 2025, incloent-hi noves propostes per a Mirant, les jornades formatives i els espais de trobada.

Una altra fita va ser la trobada teatral «Pacto por nuestros derechos», on un grup intercultural de dones va presentar aquesta obra, que aborda la sexualitat i afectivitat femenina des d’una perspectiva crítica i emancipadora, evidenciant com els cossos de les dones continuen sent controlats per normes socials i culturals.

Defensar la vida i el territori

D’un altre costat, la jornada formativa d’enguany va comptar amb el valuós testimoniatge de Rigoberto, líder indígena guatemalenc i autoritat ancestral de la seua comunitat. Ell és defensor de l’aigua i els drets humans, la lluita dels quals ha sigut criminalitzada. El seu relat va permetre reflexionar sobre el desequilibri entre l’ésser humà i la naturalesa, i sobre les amenaces de les empreses extractivistes als seus territoris.

Xarxes demostra que la defensa de la salut com a dret humà necessita d’una ciutadania informada, conscient i activa. En un context global ple de reptes, la cultura, l’educació i el diàleg es converteixen en eines imprescindibles per a construir un futur més just i sostenible.

Després d’estiu, la Xarxa Sanitària Solidària represa la seua agenda amb noves activitats, trobades i propostes.