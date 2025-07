Aldeas Infantiles SOS s’uneix a la Plataforma Control Z

Aldeas Infantiles SOS s’ha unit a Control Z, una plataforma integrada per organitzacions científiques, socials i de l’àmbit de la comunicació que naix amb el propòsit de fer front a l’impacte creixent de la hiperconectividad en la salut de la població, especialment en la infància, l’adolescència i la joventut. El seu objectiu és fomentar un ús més conscient i equilibrat de la tecnologia connectada.

La plataforma es recolza en el coneixement de les societats científiques, l’experiència de les organitzacions socials, la capacitat de sensibilització dels mitjans de comunicació i les iniciatives de la societat civil. Les entitats que formen part d’aquesta aliança comparteixen una mateixa preocupació pel benestar físic i mental de la infància i l’adolescència, i defensen que són necessaris canvis en els hàbits familiars i socials, així com en les polítiques públiques, per a reduir els efectes nocius d’un ús excessiu de pantalles i xarxes.

Aldeas Infantiles SOS porta anys abordant, des de tots els seus programes, l’impacte de la tecnologia en el benestar de xiquets, xiquetes, adolescents i joves. L’organització va ser convidada a formar part de la plataforma per la seua trajectòria en aquest àmbit i per l’enfocament preventiu i educatiu que aplica en la seua labor diària, molt alineat amb els objectius de Control Z.

Si bé es tracta d’un treball que l’organització d’atenció directa a la infància realitza de manera transversal, també ha desenvolupat iniciatives específiques, entre les quals destaquen els seus Programes d’Educació en Valors, presents en més de 2.300 centres educatius de tot el país, amb els quals ha iniciat un cicle de tres anys centrat en els desafiaments de l’entorn digital. Aquest curs, a més de posar el focus en els valors del respecte i la responsabilitat, va incloure accions com el repte Una Setmana Sense Pantalles, que convida a alumnat i famílies a desconnectar-se temporalment per a redescobrir formes alternatives de convivència i gaudi.

Aquesta preocupació també és present en Tenim molt a dir, una plataforma digital participativa impulsada per Aldeas Infantiles SOS on adolescents i joves comparteixen la seua mirada sobre els temes que els afecten. En episodis com Desconnectant o Pantalles silencioses reflexionen sobre l’addicció a les pantalles i com influeix en el seu dia a dia, posant veu a una preocupació cada vegada més present entre la joventut.