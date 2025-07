L’Espai Ruzafa Studio acolleix la presentació del documental EnClave

El proper divendres 25 de juliol a les 17.30 hores, l’espai Ruzafa Studio acollirà la novena edició del Dia Internacional de les Dones i les Nenes Afrodescendents a València. La jornada, amb entrada lliure i aforament limitat, estarà dedicada aquest any a la justícia racial i ambiental com a eixos centrals de reflexió, en resposta a les conseqüències per desigualtats estructurals.

Organitzada per l’ONG Moviment per la Pau - MPDL-, L’activitat compta amb el suport financer de Fundació La Caixa i del Center for Disaster Philanthropy (CDP), una organització amb seu als Estats Units que mobilitza recursos per fer front a l’emergència climàtica global i a desastres naturals com el que va passar el 29 d’octubre del 2024 a València.

Com a acte principal es presentarà el documental EnClave, codirigit i protagonitzat per l’artista afropanamenya Stephany Espinosa, que també participarà al col·loqui posterior. L´obra utilitza la dansa, la música i la narració per denunciar el racisme ambiental i visibilitzar les conseqüències de l´explotació marina en comunitats afrodescendents.

Espinosa és fotògrafa, escriptora, artista visual i antropòloga. A través de l’art i la investigació busca posar en valor els sabers i les experiències de les comunitats negres a Amèrica Llatina i el Carib.

Després de la projecció, tindrà lloc una taula rodona sobre racisme i justícia ambiental, amb la participació de la codirectora del documental, Stephany Espinosa, i de Sara Bourehiyi, economista, ecofeminista i activista antiracista. A través del seu treball, Bourehiyi connecta el racisme estructural amb la crisi climàtica i visibilitza el paper de les dones afrodescendents i migrants en la resistència davant de les desigualtats ambientals. Unes dones que també van veure’s molt afectades per la dana d’octubre, especialment les treballadores internes de la llar.

La jornada també inclourà activitats paral·leles per a tots els públics, entre elles, un taller d’Afrodance, un espai de pintura mural infantil, parades de productes afrocentrats, i una oferta de menjar i begudes tradicionals del Marroc. La música en viu estarà present de la mà de DJ Dreya, resident de Moova Club i especialitzada en ritmes com Afrobeat, Hip Hop, R&B, entre d’altres.