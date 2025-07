Culminen les ajudes a les clíniques veterinàries afectades per la dana

La Fundació Bioparc, la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i el Col·legi de Veterinaris (ICOVV) han culminat les últimes setmanes el conjunt d’accions solidàries que van emprendre, juntament amb altres entitats civils vinculades al món animal, per ajudar a recuperar-se de la destrucció provocada per la dana del 29 d’octubre.

Després del desastre, els diferents agents de la comunitat veterinària es van repartir rols: Bioparc València i Coordinadora Animalista de la CV van gestionar els contactes amb les entitats del sector i van arreplegar i distribuir les donacions d’aliment i materials per a tot tipus d’animals de companyia remeses per particulars, associacions i empreses que arribaven de tot Espanya i fins i tot d’altres països europeus; l’Hospital Veterinari CEU-UCH va atendre les urgències de la zona afectada i a les seues instal·lacions es van recuperar molts animals i l’organisme col·legial va coordinar les accions d’altres centres veterinaris i hospitals, de fins a 400 col·legiats voluntaris que van actuar sobre el terreny sinistrat prestant atenció sanitària, instal·lant punts d’atenció provisionals i van obrir un altre compte solidari per auxiliar les desenes de clíniques damnificades.

Davant el volum de subministraments solidaris rebuts, la Generalitat va habilitar dues naus de Vaersa a Náquera i Buñol des d’on organitzar la logística per al repartiment i, durant mesos, el parc de conservació d’animals, l’organització animalista i l’administració autonòmica van assumir la distribució entre particulars, protectores, refugis i associacions.

Paral·lelament, es va fer una crida per dirigir les donacions cap a la recollida de recursos econòmics que afavoriren prolongar i ampliar la necessària assistència. Des del 14 de novembre, la Fundació Bioparc va disposar una plataforma online per a aquesta recaptació, que va estar operativa fins a finals de gener. Amb la col·laboració de l’ICOVV, les últimes setmanes s’ha lliurat l’import total —uns 7.000 euros— a set clíniques veterinàries de la zona devastada, que estan dedicant aquests recursos a prestar servei a les colònies felines.

Amb la col·laboració d’aquestes institucions i entitats compromeses amb el benestar animal es va realitzar el repartiment a protectores, refugis, colònies felines o col·lectius d’auxili, així com a persones afectades de l’ingent volum de donacions d’aliments, materials i accessoris per a animals de companyia que es van emmagatzemar a Bioparc i a les dues naus referides.

A finals de maig, per altra banda, es va tancar també tot el procés administratiu que va comportar el repartiment de l’efectiu del muntant recaptat per un altre compte solidari habilitat en aquesta ocasió per l’ICOVV per pal·liar el trencament causat per la riuada entre els seus col·legiats i que també va rebre importants aportacions de molts col·legis de veterinaris de tot el país, així com d’altres.

L’òrgan de govern de l’entitat col·legial va aprovar uns criteris específics i mesures de verificació per valorar i baremar els danys i va assegurar una distribució justa i equitativa dels 441.864,60 euros recaptats. Gràcies a aquest capital s’ha pogut auxiliar amb 264.410 euros 37 centres veterinaris damnificats; s’hi ha contribuït amb 126.238 euros a reconstruir les llars de 48 veterinaris i ajudat a reparar o a substituir amb 43.463 euros fins a 71 vehicles. A finals del mes de març, a més, es van lliurar físicament les 101 donacions de maquinària i material veterinari que van arribar a l’ICOVV de companys veterinaris de tot el país.