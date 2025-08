Una òpera a Madagascar per canviar el destí de les xiquetes malgaixes

Neus és una veïna de la localitat valenciana de Foios que durà a terme la seua primera experiència en el voluntariat, ni més ni menys, que a Madagascar.

És professora de percussió al Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroja, de la Vall d’Uixó, així que no hi ha dubte que la música és una part essencial de la seua vida. De fet, Neus és enginyera de formació, però els instruments van guanyar la batalla als números i l’ensenyament musical és la seua manera de guanyar-se la vida, però també la via per millorar l’existència d’altres persones.

A través de l’ONG Ópera sin Fronteras, liderada pel destacat director d’escena Paco Azorín junt amb el coreògraf i cofundador Carlos Martos de la Vega, Neus ha viatjat a Madagascar per a participar en el projecte que aquesta organització desenvolupa al país africà juntament amb la Fundació Agua de Coco i la ONG Bel Avenir, i en què la fusió entre l’art i el compromís social dona com a resultat una arma molt potent per a fomentar valors com la disciplina, l’autoestima, la creativitat, la resiliència i el treball en equip, a més de llançar un missatge d’esperança per a les xiquetes malgaixes la situació de les quals al seu país les porta, massa sovint, a ser prostituïdes per poder sobreviure.

Les ONG’s Ópera sin Fronteras, Bel Avenir i la Fundació Agua de Coco porten endavant «El sueño de Nirina». / Cedida

«El sueño de Nirina» és l’òpera participativa que involucrarà més de 200 persones, adults i xiquets, del país i que narra la història d’una menuda que s’enfronta a un futur terrible de prostitució, però que també tracta les conseqüències del canvi climàtic a Madagascar. «És un crit sobre la necessitat que es respecten els drets humans», sentencia Neus.

Integració i música

La clau del projecte és el treball que les ONG realitzen al Centre de Acollida Socioeducativa i Musical (Casem) de la ciutat de Toliara, escola de música que impulsa la Fundació Agua de Coco junt a l’ONG Bel Avenir. Durant diverses setmanes un equip de professionals de l’art treballarà de prop amb joves estudiants locals amb els quals es realitzarà el muntatge de l’òpera que iniciarà una gira per diverses ciutats del país.

Durant una setmana es muntaran els tallers musicals a l’escola i es realitzarà la selecció de l’elenc entre l’alumnat per a dur a terme la gira. En cada una de les localitzacions se seleccionaran a més cinc xiquets i xiquetes de cada ciutat perquè interpreten alguns dels personatges.

Els professionals que s’han desplaçat fins a Madagascar seran els responsables de transmetre als malgaixes que participen en el projecte els coneixements de música, cant, maquillatge i escenografia. Neus, que ha portat una maleta carregada d’instruments que busquen una segona o tercera vida a Madagascar i de material per a fabricar-los artesanalment, treballarà en la part de percussió de l’orquestra que viatjarà amb aquesta peculiar companyia musical i també ajudarà en la selecció de l’elenc i en la producció tècnica.

Després d’un viatge de 32 hores en què un comboi travessarà el país, començarà una gira que passarà per les ciutats d’Akanasoa, Antsirabé i Fianarantsoa, on es duran a terme les representacions.

Persones de tot Europa s’han sumat a aquest projecte solidari que utilitza l’òpera com a instrument de transformació social. L’educació és el punt de partida per a generar llaços entre els membres de la comunitat, generar esperança i potenciar el treball en equip, i es fa des de l’esperança més autèntica.

«Em fa moltíssima il·lusió participar en aquest projecte i hi vaig amb la ment oberta. A més, crec que l’educació és un àmbit circular: jo vaig a ensenyar però també vaig a aprendre molt de totes les persones», explica Neus. La solidaritat és, sens dubte, també un creixement personal per a totes les persones implicades.