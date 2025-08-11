Càritas recolza la participació de 390 xiquets i xiquetes en activitats d´estiu
L’entitat facilita l’oci i la conciliació familiar finançant campaments, colònies urbanes i escoles d’estiu per a menors d’edat de famílies afectades per la dana
Ricardo Soriano
Càritas Diocesana de València ha destinat aquest any més de 92.000 euros al finançament d’escoles d’estiu, campaments i colònies urbanes per a 390 xiquets, xiquetes i adolescents de famílies acompanyades per les Càritas parroquials i pels programes diocesans, a menors d’edat afectats per la dana i a través de la campanya ‘Un estiu diferent també per a ells’, de la mà del moviment Juniors MD.
En aquest sentit, 390 xiquets, xiquetes i adolescents de famílies acompanyades per les Càritas parroquials i altres projectes diocesans assistiran a activitats estiuenques amb la finalitat que les seues famílies compten amb una ajuda per poder conciliar la vida laboral i familiar, mantre que els xiquets i xiquetes participen en activitats de temps lliure que les seues famílies no poden costejar.
Aquest any, a més, amb motiu de la dana, Càritas València ha finançat activitats de temps lliure a 77 menors d’edat de famílies afectades, perquè la situació que travessen les seues famílies no dificulte més encara el que puguen gaudir d’uns dies de descans allunyats de les poblacions que van ser devastades per les inundacions.
Així mateix, l’entitat recolza les escoles d’estiu dels col·legis diocesans Ntra. Sra. dels Desemparats de Natzaret i Santiago Apòstol del Cabanyal que se celebren a l’estiu.
La directora de Càritas València, Aurora Aranda, explica que: «Aquestes ajudes possibiliten que molts xiquets i xiquetes, que per diferents motius no podrien accedir aquest estiu a un temps lliure de qualitat, ho puguen gaudir, al mateix temps que es troben i es diverteixen amb altres menors d’edat i es formen en espais segurs i allunyats de les realitats de dificultat que travessen les seues famílies».
