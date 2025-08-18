Els joves que creixen en el sistema de protecció s’emancipen 12 anys abans
Durant l’últim any, 4.627 xics i xiques van eixir del sistema de protecció en complir la majoria d’edat i es van enfrontar a una emancipació prematura i difícil
La Diputació destina al projecte «Hogares de Emancipación Nou Horitzó Paterna I y II» una subvenció de 6.911,87 euros per a l’exercici 2025
Els joves que creixen en el sistema de protecció es veuen obligats a emancipar-se amb 18 anys, sovint sense xarxes de suport, i dotze abans que bona part dels seus iguals, que abandonen la llar familiar als 30 anys de mitjana. Amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, que se celebra cada 12 d’agost, Aldeas Infantiles SOS defèn la inclusió de la transició a la vida independent com a part essencial del sistema de protecció i proposa mesures concretes per a garantir un procés d’emancipació digne i ajustat a les seues circumstàncies.
L’edat mitjana d’emancipació al nostre país se situa en els 30,4 anys. No obstant això, cada any, entre 4.000 i 5.000 xics i xiques que creixen en el sistema de protecció compleixen la majoria d’edat i s’enfronten a una emancipació prematura i difícil (4.627 en 2023, últim any de què hi ha dades oficials). En el cas d’aquestos últims, a més d’un mercat de vivenda poc accessible, a la desocupació juvenil (24,5) i a la precarietat laboral, han d’enfrontar-se a l’absència de xarxes sòlides de suport.
Als 18 anys finalitza la tutela i, amb ella, també desapareix la responsabilitat legal de l’Estat de continuar acompanyant al jove. «No és suficient amb alimentar, educar i cuidar al xiquet o xiqueta durant l’acolliment; és imprescindible garantir un desenvolupament integral que facilite la seua plena inclusió en la societat», defenen des de l’organització.
Reforma del sistema
També expliquen que la legislació vigent, tant estatal com autonòmica, no compleix amb els estàndards internacionals quant a l’acompanyament en el procés d’emancipació. «Per això, és necessària una reforma del sistema de protecció que assumisca la transició a la vida independent com una fase més del mateix i que prorrogue els suports necessaris», afegeixen.
Per a garantir una transició segura i digna a la vida adulta dels i les joves que creixen en el sistema de protecció, Aldeas Infantiles SOS proposa una sèrie de mesures clau. En primer lloc, és fonamental considerar aspectes com el gènere, l’edat, el grau de maduresa i les circumstàncies personals de cada jove, assegurant un enfocament individualitzat. Així mateix, és imprescindible garantir el seu dret a participar activament en la planificació de la seua eixida del sistema, assegurant que el procés es realitze de manera gradual i acompanyada.
La preparació per a la transició ha d’iniciar-se almenys dos anys abans d’aconseguir la majoria d’edat, i ha d’incloure l’assignació d’una figura professional de referència, que els proporcione orientació i suport continuat. A més, és essencial oferir oportunitats educatives i de formació professional, així com garantir l’accés a serveis socials, jurídics, sanitaris i a una assistència econòmica adequada.
Un compromís actiu
Per a reduir desigualtats territorials, l’organització proposa homogeneïtzar les ajudes i recursos disponibles en les diferents comunitats autònomes. També subratlla la importància de formar i capacitar als professionals de l’àmbit social i educatiu en els processos de transició a la vida independent. En el cas dels adolescents amb necessitats especials, han d’existir serveis de suport específics que eviten situacions d’institucionalització innecessària en complir els 18. Finalment, és necessari encoratjar als sectors públics i privats perquè es comprometen activament en la inserció laboral de joves extutelats, oferint-los oportunitats reals d’ocupació i desenvolupament.
La Salle Acoge
La Diputació de València ha concedit a la Fundació La Salle Acoge una subvenció de 6.911,87 € per a l’exercici 2025, destinada al projecte «Hogares de Emancipación Nou Horitzó Paterna I y II». Esta important ajuda, permetrà continuar oferint als jóvens ex-tutelats un entorn segur i educatiu que afavorisca la seua autonomia personal, integració social i desenvolupament professional.
A través d’aquest projecte, treballen cada dia per a poder proporcionar-los les ferramentes necessàries que els permeten assumir responsabilitats, gestionar la seua vida diària i desenvolupar les seues competències personals i laborals. «El nostre compromís amb la integració social d’aquestos joves continua sent ferm, i la subvenció de la Diputació de València contribuirà a continuar enfortint el treball que realitzem», declaren des de la Fundació.
Igualtat d’oportunitats
Segons expliquen, el procés de gestió i coordinació del projecte ha sigut liderat amb un enfocament pròxim i personalitzat per a cada jove. Per aquest motiu, agraeixen enormement el suport de la Diputació i la confiança dipositada. «Aquest és un pas més per a continuar contribuint a la construcció d’un futur millor per als nostres joves, i continuar treballant junts per a promoure la igualtat d’oportunitats», confessen.
