Universitats valencianes aposten per la inclusió de les persones amb discapacitat
Les universitats Miguel Hernández i Jaume I acolliran programes de formació per a joves amb discapacitat intel·lectual en el programa UniDiversidad de Fundació ONCE
Les universitats Miguel Hernández d’Elx i la Jaume I de Castelló desenvoluparan programes de formació per a joves amb discapacitat intel·lectual en el marc de la novena convocatòria d’ajudes de Fundació ONCE, publicada recentment i dissenyada per al curs acadèmic 2025-26. La iniciativa, que es duu a terme per nové any consecutiu, compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE), a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), i està dirigida a totes les universitats espanyoles i centres adscrits.
Completen la llista de les 31 universitats espanyoles seleccionades les universitats andaluses de Granada, Sevilla, Pablo de Olavide, Còrdova, Jaén, Màlaga, Huelva i Almeria; les madrilenyes Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, i CEU San Pablo; les catalanes de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra i Ramón Llull; les castellanolleoneses de Burgos i Salamanca; i les de Múrcia i la Catòlica de Múrcia.
També participaran en el projecte les universitats gallegues de Vigo i la Corunya. Finalment, s’han seleccionat també les universitats de Castella-la Manxa (Albacete), Cantàbria, Oviedo, Publica de Navarra, Extremadura, i San Jorge de Saragossa.
Totes elles hauran d’oferir cursos que proporcionen a l’alumnat formació universitària enfocada a millorar la seua autonomia, coneixements humanístics i la seua preparació laboral, i dotar-li d’habilitats necessàries per a augmentar les seues possibilitats de trobar un treball, accedint a llocs en la modalitat de l’ocupació amb suport.
Així mateix, hauran de proporcionar a estos joves experiències inclusives i de normalització dins de la comunitat universitària i facilitar-los una formació integral i personalitzada. Tot això perquè l’objectiu principal del programa és implicar les universitats, com a agents decisius en la inclusió social, en la formació de joves amb discapacitat intel·lectual, l’accés de la qual a l’educació superior resulta encara insignificant.
Casos d’èxit
Gràcies a esta iniciativa, al llarg de les huit primeres edicions més de 2.500 jóvens amb discapacitat intel·lectual han conegut la realitat universitària. A més, han millorat el seu perfil professional gràcies a les pràctiques laborals que s’inclouen dins del programa, la qual cosa en alguns casos ha suposat una contractació posterior.
Fundació ONCE vol aconseguir la inclusió social per mitjà de la formació i l’ocupació de les persones amb discapacitat. Dins d’este col·lectiu, els joves amb discapacitat intel·lectual representen un grup amb especials dificultats d’inserció laboral, a causa del seu baix nivell formatiu, per la qual cosa és precisa la realització d’actuacions concretes per a invertir esta situació i millorar la seua ocupabilitat.
D’aquesta manera, diverses investigacions posen en evidència que la formació de persones amb discapacitat intel·lectual en l’entorn universitari en competències professionals generals, comptant amb una titulació emesa per la universitat, incidix positivament en la seua inserció laboral en diferents sectors empresarials i suposa un creixement mutu per a l’alumnat amb i sense discapacitat.
