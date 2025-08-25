Caixa Popular i Concoval renoven l’acord que fomenta el cooperativisme
Entre les accions que arreplega el conveni d’enguany, hi ha iniciatives vinculades a la commemoració de l’Any Internacional de les Cooperatives
La iniciativa «Escuela de familias» pretén facilitar una atenció segura i eficaç en el domicili després de l’alta hospitalària formant a familiars i cuidadors
El president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), Emilio Sampedro, i la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler, han renovat el conveni de col·laboració que les dos entitats mantenen des de 2016 amb l’objectiu de promoure els valors i principis del cooperativisme en la societat valenciana.
Aquest acord, que reafirma el compromís compartit de les dos organitzacions amb el model cooperatiu, contempla diverses accions al llarg de 2025. Entre elles, es troben diverses iniciatives vinculades a la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives, una efemèride designada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que busca posar en valor el paper de les cooperatives en la construcció d’una economia més inclusiva i sostenible.
Per a Emilio Sampedro, «l’aliança amb Caixa Popular reflectix una visió compartida del cooperativisme com a fórmula empresarial compromesa amb el territori i amb el benestar de les persones».
Per part seua, Alicia Soler ha destacat que este conveni «és una mostra més del compromís de Caixa Popular amb la societat valenciana, i una ferramenta per a continuar enfortint el teixit cooperatiu i els seus valors en un moment especialment rellevant per al sector».
Motor de transformació social
Les cooperatives valencianes representen un dels sectors més potents de l’economia valenciana, amb una facturació pròxima als 10.000 milions d’euros (9.592 milions d’euros) equivalent al 7,18% del Producte Interior Brut (PIB) autonòmic. En l’actualitat, el cooperativisme compta amb 2.590 empreses que generen 62.605 llocs de treball directes.
Caixa Popular manté una aposta decidida pel cooperativisme com a motor de transformació social. A través del seu suport a iniciatives de caràcter divulgatiu, formatiu i col·laboratiu, contribuïx activament a difondre els principis cooperatius i a fomentar relacions intercooperatives duradores i eficaces.
Concoval és el màxim òrgan de representació de les cooperatives i de les seues organitzacions en la Comunitat Valenciana. És una entitat sense ànim de lucre que, des de la seua constitució en 1989, integra a totes les federacions de cooperatives existents en el territori autonòmic: agroalimentàries, treball associat, consumidors i usuaris, vivendes, crèdit, serveis, transports, ensenyança i elèctriques.
«Escuela de familias»
L'Hospital Universitari del Vinalopó ofereix formació pràctica i pròxima als cuidadors dels pacients a través de la iniciativa «Escuela de familias», un projecte en el qual han participat més de 300 famílies i que té com a objectiu principal dotar als familiars dels coneixements i ferramentes necessàries per a continuar amb les cures a casa amb confiança i seguretat.
Davant l’envelliment progressiu de la població i l’augment de malalties cròniques, el rol del cuidador principal és cada vegada més important, i moltes vegades els qui assumeixen esta responsabilitat ho fan sense experiència prèvia, la qual cosa pot generar inseguretat i estrès. Aquest projecte respon a esta necessitat, oferint tallers adaptats a cada cas, impartits per professionals d’infermeria i tècnics en cures auxiliars.
«Ens sentim molt més preparats per a cuidar al nostre familiar a casa. Ens van explicar tot de manera clara, amb exemples pràctics i sense tecnicismes», comenta una cuidadora que recentment va participar en una de les sessions i que coincideix amb altres participants en la utilitat dels tallers i el tracte personalitzat de l’equip sanitari.
«Cuidar sense descurar-se»
Les sessions es realitzen en grups reduïts, en una sala simulant un entorn domèstic, on els assistents poden practicar tècniques com a mobilització, prevenció de caigudes i úlceres per pressió, higiene, administració de medicació i detecció de signes d’alerta. En finalitzar, els cuidadors reben material informatiu i poden resoldre dubtes amb el personal sanitari.
«Promovem un espai on les famílies se senten escoltades, secundades i enfortides per a cuidar sense descurar-se. Aconseguim crear un ambient de confiança on es resolen dubtes reals i s’intercanvien experiències entre cuidadors», afirma Layla Agustín, tècnica en cures auxiliars d’infermeria. José Francisco Villalba, infermer de l’Hospital, destaca que «amb esta formació, aconseguim que els cuidadors se senten acompanyats, preparats i segurs per a continuar les cures a casa».
Les enquestes de satisfacció reflecteixen un alt grau d’utilitat i confiança en el cuidador, i els professionals de l’hospital constaten que esta preparació millora l’evolució i qualitat de vida dels pacients en el seu entorn familiar.
75 monitors per a Cáritas i Manos Unidas
Així mateix, l’Hospital Universitari del Vinalopó ha donat 75 monitors a dos organitzacions socials d’Alacant, Cáritas i Manos Unidas, reafirmant el seu compromís amb la responsabilitat social i l’ajuda a col·lectius vulnerables.
Càritas, per la seua part, els destinarà a un programa de reutilització tecnològica orientat a facilitar l’accés a dispositius informàtics a famílies en risc d’exclusió social. Esta iniciativa busca reduir la bretxa digital i oferir ferramentes que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida i les oportunitats educatives i laborals dels qui travessen situacions difícils.
D’altra banda, la Secció d'Alacant de Manos Unidas, vinculada a l’Església de Sant Joan Baptista, vendrà els monitors a través de campanyes organitzades i gestionades per voluntaris, amb l’objectiu de recaptar fons que donen suport als diferents projectes humanitaris que duen a terme en diferents països, promovent el desenvolupament sostenible i la lluita contra la pobresa.
«Continuarem col·laborant amb entitats que treballen per una societat més inclusiva i solidària», afirma el director gerent de l’Hospital, Dr. Rafael Carrasco.
