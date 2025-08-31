Fontilles construeix els banys d’una població de 5.000 habitants a l’Índia
El projecte, que es desenvoluparà íntegrament amb fons propis i aportacions de donants, permetrà reduir la transmissió de malalties infeccioses
La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, especialment afectats per la lepra i altres malalties desateses, impulsa la construcció de banys a les vivendes de Chilakalapalli, una població de 5.000 habitants situada al sud-est de l’Índia, al districte de Vizianagaram de l’estat d’Andhra Pradesh. El projecte, que es desenvoluparà íntegrament amb fons propis i aportacions de donants, permetrà millorar la salubritat de la zona i, amb això, reduir la transmissió de malalties infeccioses.
La iniciativa suposa la continuació d’una altra acció que l’entitat va dur a terme en 2023 i 2024 juntament amb el soci local Society for Community Organization and Peoples Education (SCOPE) i amb el suport econòmic del Programa d’Infraestructures Socials de Ferrovial. Aquest programa va facilitar la disponibilitat d’aigua segura mitjançant la instal·lació d’una planta potabilitzadora per osmosi inversa, així com la construcció de 100 letrines familiars i la dotació de banys comunitaris. La instal·lació de banys i inodors en vivendes familiars va ser un dels principals assoliments, ja que en poblacions sense xarxa de sanejament no sols augmenten la privacitat i la seguretat, evitant eixides nocturnes al camp obert, sinó que també milloren la salut i l’assistència escolar en reduir la transmissió de malalties infeccioses.
Fontilles ha engegat ara una campanya de donacions amb la qual pretén obtindre el finançament necessari per a la construcció d’almenys altres tants banys familiars, amb un pressupost de 464 euros cadascun, que inclou tant la fossa sèptica com el dipòsit d’aigua, la caseta, l’equipament, la mà d’obra i el transport del material. L’acció suposa la continuïtat de la presència de l’entitat a la zona, on també està duent a terme la rehabilitació i nova construcció d’edificis del centre de referència en lepra situat al mateix municipi. n
