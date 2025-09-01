Més de 2,7 milions de xiquets tornen a les aules en risc de pobresa
La despesa mitjana per estudiant és de més de 422 euros, una xifra que augmenta un 1,59 % respecte a l’any anterior
Aldeas Infantiles SOS alerta que més de 2,7 milions de xiquets, xiquetes i adolescents afronten la tornada a les aules en risc de pobresa i exclusió social. L’organització proporciona suport durant tot l’any a 4.562 xiquets, xiquetes i adolescents i a 1.680 famílies, amb l’objectiu que reben l’acompanyament i les eines que necessiten per a fer front al curs escolar en igualtat de condicions amb els seus iguals.
La tornada a les aules arriba marcada per una despesa mitjana per estudiant de més de 422 €, una xifra que augmenta un 1,59 % respecte a l’any anterior, assolint un nou rècord. Aquest augment s’atribueix a l’encariment dels llibres de text i dels uniformes, però també a l’auge de nous formats com llibres digitals o llicències mixtes, cosa que posa de manifest l’impacte que la bretxa digital té en l’aprenentatge dels xiquets i xiquetes més vulnerables.
Aquesta realitat compromet greument el dret a rebre una educació de qualitat per part dels més de 2,7 milions de xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en risc de pobresa i exclusió social a Espanya. Per a ells i per a les seues famílies, la «tornada a l’escola» comporta dificultats que no es limiten només a la despesa dels llibres, els uniformes o el material escolar. A tot això se li poden sumar la manca de connectivitat i d’accés a dispositius digitals, limitacions de recursos i capacitats per a donar suport a l’aprenentatge a casa.
