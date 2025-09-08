Estudiants donen atenció educativa, sanitària i social a Limpio, Paraguai
Amb la col·laboració dels sacerdots Dehonianos, han combinat l’atenció presencial amb l’assistència en parròquies, escoles i més de 40 domicilis
Un projecte de cooperació internacional ha portat a un grup d’estudiants i a un egressat de la Universitat Catòlica de València (UCV) a Paraguai. La iniciativa, organitzada pel Servei de Cooperació Universitària al Desenvolupament del Vicerectorat d’Estudiants i Vida Universitària, s’ha orientat cap al tractament de les problemàtiques sanitàries i socials de la ciutat de Limpio. En aquesta ocasió, l’equip ha sigut liderat per Daniel Casañ, alumne graduat de la doble llicenciatura en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFD). Juntament amb ell, han participat Óscar Alhambra, estudiant d’Educació Social, a més de Josu Barturen i Mateo Canales, els dos alumnes del grau en Medicina.
Durant les tres setmanes d’estada, l’equip ha tingut com a referència la missió Cor de Jesús, pertanyent a l’orde dels sacerdots Dehonianos. Des d’allí, han implementat una estratègia integral que ha combinat l’atenció presencial juntament amb visites a més de 40 domicilis. La intervenció s’ha centrat «a abordar problemes mèdics, socials i de fisioteràpia en tres dels barris de Limpio», i ha inclòs també «xarrades sobre salut a les escoles i parròquies locals». Segons han detallat els cooperants, a més del suport directe a la comunitat, el grup ha elaborat «un cens exhaustiu de la població vulnerable», en el qual han recopilat informació clau sobre malalties prevalents com «la diabetis i la hipertensió», així com sobre riscos socials com «la violència familiar, la desocupació i la pobresa extrema».
Aquesta acció, que s’ha enfocat especialment en la zona de San Miguel i els seus voltants, ha posat el focus en la precarietat de l’accés a serveis bàsics com la salut i l’educació. Segons han apuntat els voluntaris de la UCV, la labor realitzada amb el cens ha permés «no sols recopilar dades essencials, sinó també posar en marxa accions concretes com la distribució de medicaments, l’orientació sanitària i la promoció del benestar psicosocial». A través de tallers, activitats físiques i sessions d’acompanyament, concreten que s’ha buscat «empoderar a les famílies i fomentar hàbits saludables que perduren en el temps».
Rebre més del que es dona
Per a Casañ, aquesta estada com a missioners voluntaris ha suposat «tot un repte, tant professional com personal». Així, ha assenyalat que «ens vam tornar molt satisfets i arribem a Espanya amb la sensació d’haver rebut més del que nosaltres hàgem pogut donar». A més, per damunt de tot, ha destacat «la generositat, compromís i alegria del poble paraguaià, que ens van rebre en les seues llars i ens van integrar en la seua comunitat amb respecte i amabilitat». No obstant això, ha advertit sobre la complicada «realitat social, econòmica i institucional» que s’han trobat durant el seu pas per Limpio, on han presenciat «situacions i moments verdaderament colpidors com a situacions d’extrema vulnerabilitat econòmica, física i social, que a més solen anar acompanyades d’un abandó per part de les institucions polítiques».
Per la seua part, Alhambra ha posat en primer pla «la implicació dels jóvens de la comunitat» i la seua «gran obstinació en els moments que havíem de realitzar les visites més dures». Més enllà de la labor diària, la qual cosa realment els ha impactat ha sigut la «qualitat humana que trobem en un món constantment oblidat», una experiència que, segons ha reconegut, els ha deixat «una gran lliçó tant a l’equip com a mi».
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- El Roig Arena engrandece la leyenda de Nino Bravo
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- La puesta de largo del Roig Arena: desembarco de artistas para homenajear a Nino Bravo
- Todas las fotos del gran estreno del Roig Arena
- Todos los conciertos del Roig Arena confirmados hasta 2026