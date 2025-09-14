Caixa Popular i la seua plantilla impulsaran 10 projectes socials amb els 100.000 € recaptats en la iniciativa ‘Un dia de Salari’
El dijous 2 d'octubre se celebrarà en el Trinquet de Pelayo de València l'acte de lliurament de les ajudes.
Gràcies a la campanya solidària ‘Un dia de Salari’, Caixa Popular torna a demostrar el seu compromís amb l'entorn social. En aquesta iniciativa, les persones que formen part de la cooperativa financera donen voluntàriament un dia del seu salari, i l'entitat duplica aquesta quantitat, aconseguint enguany una xifra rècord de 100.000 € destinats a donar suport a projectes amb impacte social.
La convocatòria ha despertat un gran interès entre el teixit associatiu, amb més de 200 propostes rebudes per part d'entitats socials, ONG i associacions. Finalment, s'han seleccionat 10 projectes que rebran finançament per a dur a terme les seues iniciatives.
L'acte de lliurament de les ajudes tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre a les 19:00h en l'emblemàtic Trinquet de Pelayo de València. L'esdeveniment, conduït per Viviendo del Cuento, serà una oportunitat per a conèixer de prop els projectes seleccionats i escoltar de primera mà com contribuiran a millorar la vida de moltes persones. Pots inscriure't a l'esdeveniment en el següent enllaç.
La selecció dels projectes beneficiaris es va dur a terme en dues fases. En primer lloc, un jurat intern de Caixa Popular va realitzar una avaluació tècnica de totes les candidatures rebudes. Posteriorment, va ser la plantilla de l'entitat qui, mitjançant votació, va triar els 10 projectes que rebran les ajudes d'aquesta edició. Les iniciatives seleccionades aborden àmbits tan diversos com la inclusió social, la igualtat d'oportunitats, la salut mental, la cooperació internacional, la cultura com a eina de transformació o el suport a la infància.
Els 10 projectes que rebran finançament enguany són:
- ‘La Caja de Secretos de NO-A’de Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI): 15.000€
- ‘AUTIES – Los mejores árbitros de mesa’deAsociación Valenciana para la Inclusión Laboral de Personas con TEA (AVAL Asperger): 15.000€
- ‘Servicio de prevención y atención psicosocial a víctimas’ de Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso Escolar y Laboral (ACOVIFA): 15.000 €
- ‘Decedario Gym! Tu gimnasio cognitivo en casa’de Asociación Decedario: 15.000 €
- ‘Proyecto Infancia Plena’ de Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF): 10.000 €
- ‘La cultura en nuestra vida. El arte para romper barreras’ de CUIDISCAP Coop-V: 10.000 €
- ‘Programa de Oncología Integrativa’de Asociación Carena: 5.000 €
- ‘Empoderamiento femenino y transformación agroalimentaria en Senegal’ de Asociación GUP – Grupo Universitario Parroquial de Benimaclet: 5.000 €
- ‘Art i Transformació’de Ateneu Cultural Ciutat de Manises: 5.000 €
- ‘Lengua, inclusión y convivencia: clases de español y valenciano para personas migrantes y refugiadas en València y l'Horta Sud’de Asociación Supervivientes Aquarius 2018: 5.000 €
Aquesta iniciativa, que Caixa Popular impulsa any rere any, reflecteix el ferm compromís del seu equip humà amb la transformació social. ‘Un dia de Salari’ no sols canalitza la solidaritat de la plantilla, sinó que també reforça els valors cooperatius que defineixen a l'entitat: la implicació amb l'entorn, l'equitat i la construcció d'una societat més justa i inclusiva.
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Muere un motorista de 51 años tras ser arrollado por una furgoneta en València
- Investigan la desaparición de una vecina de Oliva de 28 años que lleva más de un mes sin dar señales de vida
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València