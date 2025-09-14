Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torna la ‘Vuelta al Cole Solidaria’ a favor de la infància en risc social de València

Carrefour i Cruz Roja promouen una nova edició de la campanya de recollida de material escolar per a donar cobertura a les necessitats bàsiques dels xiquets

Presentació nacional de la campanya celebrada a Sevilla.

Presentació nacional de la campanya celebrada a Sevilla. / ED

Ricardo Soriano

València

València ha acollit la XVII edició de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’. Una iniciativa de recollida de material escolar de Fundació Solidaritat Carrefour i Cruz Roja que s’ha celebrat en els hipermercats de la companyia i els centres d’obertura en diumenge Carrefour Campanar, Carrefour Cullera, Carrefour Massalfassar, Carrefour Sagunt i Carrefour El Saler.

És una campanya en la qual han participat un total de 203 hipermercats de 47 províncies espanyoles i les dues ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Es tracta d’una iniciativa que ha arrancat amb la donació directa de 100.000 euros en material escolar realitzada per Carrefour. Donació als quals se sumaran les aportacions, en clau de material escolar, dels clients que desitgen participar en la present campanya. Recursos amb els quals s’espera poder donar cobertura a les necessitats en aquesta matèria a milers de xiquetes i xiquets especialment situació de vulnerabilitat de tota Espanya.

El projecte té com a objectiu reduir el gran impacte econòmic que suposa l’inici del nou curs per a milers de famílies en risc social, i contribuir a aconseguir una educació inclusiva i de qualitat en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4 (Educació de Qualitat). A més, ajudarà a empoderar a els/as menors beneficiaris en una data tan significativa com és l’inici del curs escolar. Una iniciativa que des del seu naixement ha donat com a fruit el lliurament a Creu Roja de més de 7,5 milions d’euros en material escolar en benefici de milers de famílies en situació de vulnerabilitat social de les diferents localitats del nostre país.

A nivell nacional, 4.538 voluntaris i voluntàries de Cruz Roja, secundats per voluntaris/as de Fundació Solidaritat Carrefour, van atendre les persones que es van acostar als punts de recollida situats en els diferents hipermercats Carrefour per a donar aquest material escolar (motxilles, quaderns, bolígrafs, llapis, retoladors etc).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents