Caixa Popular col·labora en els Bons Comerç per a reactivar 26 municipis
L’objectiu d’aquesta iniciativa és reactivar el comerç local en zones especialment castigades per la dana a través de bons de consum directe
La campanya Bons Comerç DANA, impulsada per la Diputació de València amb la col·laboració de Caixa Popular, permetrà mobilitzar fins a 10 milions d’euros en compres en 26 municipis greument afectats per la riuada del passat 29 d’octubre.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és reactivar el comerç local en zones especialment castigades per la dana, on més de 3.000 establiments continuen tancats i una part significativa corre el risc de no tornar a obrir. La campanya s’articula a través de bons de consum directe, que permetran a la ciutadania adquirir productes i serveis en els comerços adherits, amb una aportació pública del 50% del valor del bo.
Caixa Popular, com a entitat financera valenciana i cooperativa, assumeix els costos bancaris de la campanya i participa activament en la distribució dels bons, reafirmant el seu compromís amb el territori, les persones i el teixit comercial de proximitat. A més, l’entitat col·labora estretament amb Cámara Valencia, les associacions de comerciants i els ajuntaments implicats per a garantir l’èxit de la iniciativa.
«Aquesta campanya és una oportunitat per a demostrar que el nostre compromís va més enllà de la rendibilitat. En Caixa Popular creiem en un model de banca cooperativa que està prop de les persones, especialment en moments difícils com els que han viscut aquests municipis», ha assenyalat Alicia Soler, directora general de Caixa Popular.
95.000 bons
La campanya contempla l’emissió de 95.000 bons de 100 euros, dels quals els consumidors només pagaran 50. La resta serà finançada per la Diputació. Els bons podran adquirir-se a través de la web https://bonocomerciodana.com/ a partir de l’11 de setembre, amb prioritat per a les persones empadronades en els municipis afectats durant el primer mes.
Els municipis inclosos en la campanya inclouen comarques com l’Horta Sud, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol, la Serrania, la Plana Utiel-Requena, el Camp de Túria i la Ribera Baixa.
Amb aquesta col·laboració, Caixa Popular reforça el seu paper com a agent actiu en la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana, apostant per un model de desenvolupament inclusiu, sostenible i arrelat al territori.
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán
- Desmantelan una 'fortaleza' dedicada al cultivo de marihuana en Moixent