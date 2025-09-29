La GVA i Farmamundi acompanyen a persones desplaçades a Ucraïna
Aquesta nova iniciativa serveix per a reforçar el treball que porten realitzant des de 2023 a les regions de Poltava i Sumy amb 15.545 persones afectades
Milions de persones a Ucraïna continuen resistint dia a dia a les conseqüències d'una guerra que ha canviat per complet les seues vides. Famílies senceres s'han vist obligades a abandonar les seues llars (3,8 milions de persones desplaçades internament, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides) i ara lluiten per accedir a una vivenda segura, aliments, medicaments i atenció sanitària, al mateix temps que carreguen amb el trauma i el desgast emocional de la violència.
Dones, xiquetes i xiquets són els qui pateixen amb major cruesa aquesta realitat, enfrontant-se a la incertesa i la pèrdua mentre tracten de reconstruir un present en condicions extremadament difícils. A pocs mesos de complir-se quatre anys des de l'inici de la invasió, la urgència de reforçar la protecció i el suport a la població civil continua sent més necessària que mai.
Per a continuar responent a este escenari i reforçar el camí cap a la resiliència i la pau, Farmamundi ha posat en marxa un nou projecte que busca acompanyar a més de 12.900 persones en set regions del país, entre elles Poltava, Sumy, Lviv, Úzghorod, Ivano-Frankivsk, Chernigov i Khàrkiv.
«Amb Farmamundi, posem el focus en tres eixos: la protecció i el suport psicosocial i jurídic, amb especial atenció a dones en risc de violència de gènere; la cobertura de necessitats bàsiques mitjançant aliments, medicaments, productes d'higiene i transferències en efectiu; i la creació d'espais de participació que donen veu a les nostres comunitats per a construir futurs més dignes», explica Tetiana Konovalova, coordinadora de projectes de la seua sòcia Gender Bureau. Totes aquestes accions són possibles gràcies a la seua implicació de llarg recorregut i al compromís solidari de la Generalitat Valenciana, que fa possible continuar i ampliar aquest esforç a Ucraïna.
Reforç en Poltava i Sumy
Esta nova iniciativa, reforça i consolida el treball fet des de 2023 amb la Generalitat Valenciana a les regions de Poltava i Sumy, amb la participació de 15.545 persones afectades. «Combinem suport psicosocial, assistència jurídica, accés a aliments i salut, transferències en efectiu i programes d'empoderament econòmic. Tot això, en estreta coordinació amb autoritats locals i xarxes comunitàries, reforçant la protecció i la resiliència de les famílies més vulnerables», afirma la responsable d'Acció Humanitària de Farmamundi, Tania Montesinos.
Alguns dels èxits d'aquest projecte recentment finalitzat són la posada en marxa de dos equips mòbils multidisciplinaris amb psicòlegs, advocats, docents i treballadors socials; l’atenció en salut mental i suport psicosocial; l’assistència en efectiu multipropòsit o la formació i empoderament a més de 400 dones desplaçades.
Més enllà dels números, el treball de Farmamundi a Ucraïna representa un respir de dignitat, drets i esperança per als qui han perdut quasi tot a causa de la guerra. «Gràcies a la continuïtat d'estos projectes, milers de dones, xiquets, xiquetes i famílies troben suport per a reconstruir les seues vides, enfortint la resiliència comunitària i sembrant les bases d'un futur més just i en pau», conclou Montesinos.
