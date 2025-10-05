Deu iniciatives socials reben 100.000€ de ‘Dia de Salari’ de Caixa Popular i la seua plantilla
L’acte de lliurament d’ajudes de la iniciativa solidària s’ha celebrat al Trinquet de Pelayo de Valèncian
La campanya reflecteix el compromís de l’entitat i el seu equip amb la transformació social
Caixa Popular ha celebrat en el Trinquet de Pelayo de València l’acte de lliurament d’ajudes de la iniciativa solidària ‘Un dia de Salari’, una campanya que reflecteix el compromís de l’entitat i el seu equip humà amb la transformació social.
Gràcies a la participació voluntària de la plantilla, que dona un dia del seu salari, i a l’aportació del doble d’aquesta quantitat per part de la cooperativa, enguany s’ha aconseguit una xifra rècord de 100.000 € destinats a finançar 10 projectes amb impacte social.
L’esdeveniment, conduït pel grup Viviendo del Cuento, va reunir representants de les entitats beneficiàries, així com a persones treballadores de Caixa Popular i membres del teixit associatiu. Durant l’acte, es van presentar els projectes seleccionats i es van compartir testimoniatges sobre les iniciatives.
La convocatòria ha tingut un gran acolliment, amb més de 200 propostes rebudes per part d’entitats socials, ONG i associacions. Després d’una avaluació tècnica inicial per part d’un jurat intern, va ser la plantilla de Caixa Popular qui va triar els 10 projectes que rebran finançament:
- ‘La Caja de Secretos de NO-A’ de Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI): 15.000€;
- ‘AUTIES – Los mejores árbitros de mesa’ de Asociación Valenciana para la Inclusión Laboral de Personas con TEA (AVAL Asperger): 15.000€.
- ‘Servicio de prevención y atención psicosocial a víctimas’ de Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso Escolar y Laboral (ACOVIFA): 15.000 €.
- ‘Decedario Gym! Tu gimnasio cognitivo en casa’ de Asociación Decedario: 15.000 €
- ‘Proyecto Infancia Plena’ de Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF): 10.000 €.
- ‘La cultura en nuestra vida. El arte para romper barreras’ de CUIDISCAP Coop-V: 10.000 €.
- ‘Programa de Oncología Integrativa’ de Asociación Carena: 5.000 €.
- ‘Empoderamiento femenino y transformación agroalimentaria en Senegal’ de Asociación GUP – Grupo Universitario Parroquial de Benimaclet: 5.000 €.
- ‘Art i Transformació’ de Ateneu Cultural Ciutat de Manises: 5.000 € .
- ‘Lengua, inclusión y convivencia: clases de español y valenciano para personas migrantes y refugiadas en València L’Horta Sud’ de Asociación Supervivientes Aquarius 2018: 5.000 €.
‘Un dia de Salari’ és una mostra del model cooperatiu de Caixa Popular, on la implicació amb l’entorn i la solidaritat formen part de l’ADN de l’entitat. Aquesta iniciativa no sols canalitza el compromís social de la seva plantilla, sinó que també reforça els valors d’equitat, participació i construcció d’una societat més justa i inclusiva.
