«Like por la paz», joventut valenciana contra l’odi
La joventut de València impulsa una campanya comunicativa per a promoure la cultura de pau
Els discursos d’odi i la desinformació afecten cada vegada més a la joventut, alimentant prejudicis i divisions socials. Enfront d’aquesta realitat, el «Like Por La Paz, Detén el Fake, Transforma el Odio», impulsat per la ONGD ACOEC amb el finançament de l’Ajuntament de València, cerca que adolescents d’instituts valencians es convertisquen en protagonistes d’un canvi cultural cap a la pau i el respecte als drets humans.
En els tallers del projecte, l’alumnat aprén a identificar i desmuntar fake news, analitzar críticament els discursos d’odi en xarxes socials i a conéixer què significa realment la cultura de pau.
«Creiem fermament que la joventut té la capacitat de transformar els missatges d’odi en missatges d’esperança. Aquest projecte demostra que, quan se’ls dona veu i eines, són agents poderosos de canvi social» (professorat del centre).
El resultat? Una campanya comunicativa creada col·lectivament a través d’un procés participatiu amb l’alumnat, on han pogut triar quina és la temàtica que volen tractar i quin volien que fora el seu lema, la tipografia o la gamma de colors de la campanya, entre altres.
Com a part del projecte, s’ha realitzat un intercanvi de materials amb l’entitat Corporació Vincles a Colòmbia, especialitzada en processos de cultura de pau. La seua presència ha sigut clau per a inspirar la creació de la campanya, compartint experiències sobre com la joventut pot liderar iniciatives de pau en contextos diferents. I el millor és que l’intercanvi continua viu: ACOEC també compartirà els continguts creats, ampliant així l’abast i l’impacte de la iniciativa.
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
- Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- A la espera del segundo arreón de las lluvias en Valencia
- Los municipios de Valencia que más agua han recogido hoy