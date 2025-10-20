Treball en Guatemala
El documental ‘Abuela Agua' es presenta a València el día 23
El film, promogut per la ONGD Arquitectura Sense Fronteres, compta amb fons de la Generalitat Valenciana i dirigit pel documentalista Alberto Pla
L’aigua, font de vida, s’ha convertit en un bé escàs per a milers de comunitats indígenes a Guatemala. Malgrat ser un país amb abundants rius i llacs, la contaminació i la mala gestió han deixat a famílies senceres sense accés a aigua potable. Este desafiament quotidià és l’eix del nou documental ‘Abuela agua’, un documental que combina testimoniatges directes i potents imatges per a mostrar com l’escassetat i contaminació de l’aigua amenacen la salut, la cultura i la supervivència dels pobles originaris. «Hem volgut reflectir la falta d’accés a aigua en un país que a penes aprofita el 10 % dels seus recursos hídrics, posant el focus en les persones afectades i en el treball de ASFE amb les comunitats», comenta Alberto Pla, periodista valencià que ha dirigit el film.
El documental arreplega diversos testimoniatges com el de donya Juventina López , lideresa indígena Maya Mam i coordinadora de l’associació Asiaprodi. Juventina relata la lluita de la seua comunitat fins a obtindre legalment el territori que habiten hui, després d’haver sigut desplaçats forçosament del seu lloc originari. «Malgrat tindre hui el nostre territori tenim dificultats d’aigua potable i sanejament per la sequera, que afecta especialment les dones. El sistema patriarcat ha permés la tala d’arbres en benefici de plantacions de sucre que consumixen milers de litres d’aigua, i que manté la riquesa en poques mans», denúncia Juventina en el documental dirigint-se a una assemblea comunitària de dones a pocs quilòmetres de la costa del Pacífic. En Huehuetenango, a l’oest del país, donya Ana López, —també lideresa comunitària— denúncia a cambra la reducció del cabal d’un naixement d’aigua després de la creació d’una mina prop de la seua comunitat: «L’aigua que recorre hui el rierol és molt menor i està contaminada perquè, a més, van deixar uns materials enterrats. Així i tot, la comunitat continua bevent i diverses persones han mort per tuberculosis».
El documental ‘Abuela Agua’ s’estrenarà per primera vegada a Alacant, el 22 d’octubre a les 19.00 a casa Mediterrani (Plaza de l’Arquitecte Miguel López, s/n), dins del l Festival d’Arquitectura Urbana TAC! A València es projectarà el 23 d’octubre a les 19.00, en Ruzafa Studio. L’entrada serà lliure, fins a completar aforament. n
