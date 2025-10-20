‘Resurgir’, una mirada a la reconstrucció després de la tragèdia de la dana
Miguel Ángel Tobías presenta una obra universal sobre la superació, la resiliència i l’esperança
Ricardo Soriano
Amb motiu de l’aniversari de la dana que va arrasar València el 2024, el director i productor de cine i documentals socials Miguel Ángel Tobías estrenarà el pròxim 28 d’octubre al Teatre Talia el seu nou projecte cinematogràfic: ‘Resurgir. Cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia’. Una obra que, segons ell mateix explica, «no vull recrear-me en la tragèdia; és una obra sobre l’esperança, centrada en com resorgir».
El documental ofereix una mirada diferent i profundament humana cap a la reconstrucció psicològica, emocional i social de les persones que han vist les seues vides transformades per sempre. Tobías confessa que la idea va nàixer d’una demanda col·lectiva després del desastre: «Fa molts anys que rodes documentals socials per a ajudar víctimes de catàstrofes o situacions de vulnerabilitat arreu del món, des que ho vaig fer amb Somnis d’Haití fa setze anys. Quan va ocórrer la tragèdia de la dana, vaig rebre una allau de missatges a través de les xarxes socials demanant-me que fera alguna cosa».
«Vaig decidir rodar un documental que ens parlara a tots, perquè tots, al llarg de la vida, passarem per situacions tràgiques que ens obligaran a fer un treball profund de sanació, superació i resiliència».
L’autor assegura que va voler allunyar-se del soroll mediàtic per buscar un enfocament universal: «Vaig decidir rodar un documental que ens parlara a tots, perquè tots, al llarg de la vida, passarem per situacions tràgiques que ens obligaran a fer un treball profund de sanació, superació i resiliència».
Resurgir reflexiona sobre el dolor, el sofriment, el dol i les seqüeles emocionals que deixen les grans crisis vitals, però també ofereix recursos per a eixir-ne reforçats. «La veritat és que no és fàcil parlar-li a una víctima, i menys encara si ha perdut éssers estimats, de la necessitat de refer-se, de mirar cap avant... però cal fer-ho. Fa mal, mai no s’oblida, però s’ha de treballar per travessar eixa nit fosca de l’ànima i comprendre que la vida ens reclama i ens pot tornar l’alegria i la pau interior», afirma el director.
El cineasta destaca la importància d’abordar la recuperació des d’una visió integral. «Vaig pensar que, si volia que el documental tinguera un valor didàctic i terapèutic, havia d’abordar allò físic, psicològic, emocional i espiritual, perquè totes aquestes dimensions ens configuren com a éssers humans. Quan vivim una experiència que ens trenca la vida, és essencial poder mirar-la des d’una perspectiva holística per a eixir-ne endavant».
«Vaig pensar que, si volia que el documental tinguera un valor didàctic i terapèutic, havia d’abordar allò físic, psicològic, emocional i espiritual"
Per això, el projecte compta amb la participació de figures com el Pare Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz; la psicòloga Laura Rojas-Marcos; la doctora Paloma Fuentes, experta en neurociència; o el catedràtic José María Martín Moreno, entre altres especialistes en salut mental i espiritualitat. Tots ells aporten una mirada complementària al missatge central: la possibilitat de renàixer.
L'esperança
«Moltes vegades, davant una tragèdia, ens quedem paralitzats. Això és normal durant un temps, però si es cronifica, la vida es torna insuportable. És aleshores quan l’esperança juga un paper fonamental», afirma Tobías, que subratlla també el valor de l’acceptació i el treball interior com a claus per avançar.
«he volgut allunyar-me d’una tragèdia concreta per convertir ‘Resurgir’ en una obra universal, on l’ànima és l’objectiu a rescatar»
El documental, 100 % social, solidari i benèfic, destinarà tota la seua recaptació a projectes d’ajuda per a les víctimes de la dana de València. A més, es podrà veure gratuïtament a través de la plataforma Wake Up (www.wakeupplatform.com), on hi haurà habilitat un compte de Mensajeros de la Paz per a rebre donacions.
Com conclou el seu director, «he volgut allunyar-me d’una tragèdia concreta per convertir ‘Resurgir’ en una obra universal, on l’ànima és l’objectiu a rescatar». Una creació que apel·la a la part més profunda de l’ésser humà i convida a creure que, fins i tot després del dolor més gran, sempre hi ha un camí cap a la llum.
