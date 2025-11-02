Joves afectats per les inundacions intercanvien experiències
La trobada ‘Missió Jove per a la Reconstrucció’ connecta a Espanya i el Brasil a través de la joventut, la sostenibilitat i la reconstrucció
Mónica, Lukas, Nyara, Evelin i Vitor, cinc joves brasilers, es van reunir a València amb la Fundació Horta Sud, que promou el desenvolupament i la reconstrucció de la comunitat afectada després de la dana. La reunió va tindre lloc en un marc d’intercanvi d’experiències per a la reconstrucció dels territoris damnificats impulsat per Demà, i el Govern de Rio Gran do Sul a través de la Secretaria de Desenvolupament Social.
Demà és una organització brasilera amb més de 30 anys d’experiència dedicada a la formació tècnica, professional i emocional de joves en situació de vulnerabilitat que ha beneficiat a més de 300.000 joves al Brasil. En 2020, l’entitat va implementar per primera vegada la seua metodologia a Catalunya, a través d’un projecte pilot que oferia formació certificada i experiències laborals remunerades. Després de les inundacions de Rio Gran do Sul, Demà va impulsar el programa ‘Partiu Futur Reconstrução’, en col·laboració amb el Govern de l’estat, per a oferir ocupació i formació a 1.500 joves de 23 municipis afectats.
Transformar i reconstruir
Durant la seua estada a València, els joves participants van conéixer el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i van mantindre una trobada amb la Fundació Horta Sud, creada en 1972. Aquesta trobada tenia com a objectiu propiciar l’intercanvi d’idees i experiències entre joves afectats per dues grans catàstrofes naturals: les inundacions ocorregudes a Rio Gran do Sul (el Brasil) i a la Comunitat Valenciana. En el cas espanyol, la dana d’octubre de 2024 va provocar inundacions en aproximadament 530 km² i va causar 227 defuncions. A Rio Gran do Sul, les inundacions van afectar una superfície de 267.261 km² i van provocar la mort de 184 persones, segons dades de les autoritats estatals.
En aquesta sessió conjunta, els joves brasilers van presentar el programa de reconstrucció ‘Partiu Futur’, mentre que la Fundació Horta Sud va compartir un estudi sobre la implicació de la joventut valenciana en la resposta a la tragèdia causada per la dana. La visita va concloure amb un recorregut pel municipi de Paiporta, una de les zones més afectades per les inundacions.
Durant la seua estada a Espanya el grup de joves d’aquest projecte promogut per Demà -l’ecosistema i la tecnologia social que gestiona el programa Aprenent i aquest intercanvi-, juntament amb el Departament de Desenvolupament Social de Rio Gran Do Sul, va dur a terme una àmplia agenda cultural, social i institucional en la qual destaquen les nombroses trobades amb institucions governamentals i ONGs.
Àmplia agenda
A Barcelona (20-23 d’octubre), van mantindre diàlegs institucionals amb autoritats locals, universitats i ONGs, bolcades en la joventut, el clima i la cooperació. També van realitzar visites al Districte 22 i al Camp Nou, com a exemple d’innovació urbana i sostenibilitat. Per a concloure la seua estada en la capital catalana, van fer una visita guiada pels principals emblemes i monuments de la ciutat, amb la finalitat de viure una experiència d’immersió històric-cultural que els va permetre conéixer l’art, la cultura i l’arquitectura catalana.
L’intercanvi va concloure el 28 d’octubre amb el retorn de la comitiva al Brasil. La delegació va destacar que s’emporten amb si noves experiències i aprenentatges i que han complit amb escreix l’objectiu de la seua missió: bastir ponts dins d’una generació de joves afectats i promoure el diàleg sobre resiliència, sostenibilitat i acció climàtica.
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- Dirigentes del PPCV piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder
- La remodelación de Mazón solo incluye que Martínez Mus asuma las competencias de Gan Pampols
- Hacienda subasta 16 fincas desde 50 euros en siete municipios
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana