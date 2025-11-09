El concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’ convoca enguany la seua tercera edició
Cocemfe València i Caixa Popular impulsen el projecte que repartirà més de 1.000 euros en premis per la visibilització de la discapacitat en la cultura valenciana
Ricardo Soriano
La Federació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe València) i Caixa Popular convoquen la tercera edició del concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’, la iniciativa artística que convida a captar la inclusió de les persones amb discapacitat en la cultura valenciana a través de la mirada d’una càmera.
El certamen, que en la seua segona edició va rebre més d’un centenar d’imatges, tornarà a celebrar-se després de la seua cancel·lació en 2024 a causa de la dana que va afectar la província de València. «Teníem moltes ganes de tornar a impulsar esta iniciativa a la qual tenim tant de carinyo i és tan important per a continuar avançant cap a la plena inclusió de les persones amb discapacitat», destaca María José Martínez, presidenta de Cocemfe València.
El termini per a presentar les fotografies romandrà obert fins al dimarts 9 de desembre. La imatge guanyadora rebrà un premi de 1.000 euros, mentres que la segona i tercera classificades obtindran 200 i 100 euros, respectivament. Com en edicions anteriors, cada participant podrà presentar un màxim de cinc propostes que hauran d’adaptar-se a les definicions de «cultura» i «discapacitat» recollides en el Diccionari Normatiu Valencià. L’enviament de les imatges es realitzarà a través de la pàgina web de Cocemfe València.
D’entre totes les propostes presentades, un jurat integrat per membres de les entitats organitzadores i professionals de la fotografia, realitzarà una exposició que podrà visitar-se a partir del mes de gener en l’oficina de Caixa Popular situada en el Carrer Cirilo Amorós de la ciutat de València, i posteriorment recorrerà diferents oficines de l’entitat financera a les províncies de València i Alacant.
Una societat més inclusiva
Miguel Montagut, responsable del projecte ‘Sense Barreres’ en Caixa Popular, assenyala que «este concurs busca visibilitzar i conscienciar sobre les barreres que enfronten les persones amb discapacitat, promovent una societat més inclusiva i sensibilitzada. A través de la fotografia, volem que la gent s’acoste a la realitat de les persones amb discapacitat i reflexione sobre com podem contribuir a un entorn sense barreres».
Un any més, l’Ajuntament de València torna a col·laborar amb esta iniciativa, esta vegada a través de la Direcció General de Persones amb Discapacitat mitjançant la col·locació d’OPIS informatius per diferents punts de la ciutat de València.
