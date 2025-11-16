Fundació Amigó en la Comunitat Valenciana: tres dècades acompanyant a la infància i la joventut
L'entitat reforça el seu compromís amb la protecció de xiquets i xiquetes, el suport a jóvens extutelats/as i la prevenció de la violència filie-parental
La Fundació Amigó és una organització sense ànim de lucre que treballa des de fa tres dècades per la transformació social i individual de xiquets, xiquetes, adolescents i jóvens en situació de vulnerabilitat o exclusió social.
Creada en 1996, la seua inspiració procedix del carisma del valencià Luis Amigó Ferrer, fundador dels Terciaris Caputxins, una congregació que ja a la fi del segle XIX dedicava els seus esforços a la reeducació i reinserció de jóvens en conflicte.
A la Comunitat Valenciana, la Fundació Amigó ha desenvolupat una labor constant, ampliant la seua xarxa de recursos i programes socials en els àmbits de protecció de xiquets i xiquetes, mesures judicials, acompanyament en l'emancipació, prevenció de la violència filie-parental i formació i inserció sociolaboral, entre altres programes.
La seua pedagogia es basa en un enfocament integral que combina l'atenció personalitzada, l'educació en valors i l'autonomia progressiva. Com assenyalen des de l'entitat, “creiem en les potencialitats de cada persona i en la seua capacitat de canvi; la nostra tasca és acompanyar en eixe procés”.
Protecció de la infància i de l'adolescència
Un dels pilars fonamentals de la Fundació Amigó a València és la protecció de la infància i l'adolescència en situació de risc. L'entitat gestiona diversos recursos residencials, d'acolliment i de dia, que atenen xiquets i xiquetes tutelats per la Generalitat Valenciana.
En les llars de protecció, l'entitat, a través d'un equip multidisciplinari d'educadors/as, psicòlegs/as i treballadors/as socials, oferix atenció 24 hores al dia amb un objectiu clar: reconstruir vincles, treballar habilitats personals i oferir oportunitats reals de desenrotllament. A més, la Fundació manté projectes ambulatoris en barris amb alta vulnerabilitat social, on promou espais de convivència, secunde escolar i orientació familiar. La prevenció és clau: s'intervé no sols quan el problema apareix, sinó abans que es consoliden les dinàmiques d'exclusió o violència, enfortint el paper educatiu de les famílies i les xarxes comunitàries.
Acompanyament a joves extutelats
Quan els/as jóvens tutelats/as aconseguixen la majoria d'edat, han d'enfrontar-se a un repte decisiu: l'emancipació. Molts manquen de xarxes familiars, recursos econòmics o suport emocional per a iniciar la seua vida independent.
La Fundació Amigó ha convertit esta etapa en un dels seus principals camps d'acció a través del Projecte d'Acompanyament a l'Emancipació (PAE), que oferix pisos d'emancipació per a jóvens que acaben de finalitzar el seu pas pel sistema de protecció o una mesura judicial. En estos recursos, els/as jóvens aprenen a viure de manera autònoma, compartint responsabilitats i objectius.
També l'entitat fa costat a jóvens en l'àmbit de l'emancipació des d'espais ambulatoris com les Oficines Mentores, on oferixen un acompanyament integral a jóvens que abasta des del suport en la busca de vivenda i ocupació, fins a la gestió de tràmits, formació laboral i desenrotllament d'habilitats per a la vida diària.
Estos projectes són essencials per a previndre l'exclusió social i afavorir la inserció laboral dels i les jóvens que abandonen el sistema de protecció, oferint alternatives reals.
Intervenció de violència filie-parental
Un altre dels àmbits on la Fundació Amigó s'ha convertit en referent és la intervenció en casos de violència filie-parental, una problemàtica social cada vegada més visible a Espanya. Cada any a Espanya s'obrin més de 4.000 expedients a jóvens per delictes de violència filie-parental. En la Comunitat Valenciana, durant 2024 van ser 691 denúncies a fills/as per part de pares, mares o persones adultes de referència, sent la tercera regió amb més casos.
A la regió, l'entitat desenvolupa projectes específics d'atenció ambulatòria a famílies on s'han produït episodis d'agressió física o psicològica de fills/as cap als seus pares, destacant el Projecte Convivint.
De la mateixa manera, l'entitat també gestiona centres de compliment de mesures judicials específiques de delictes de violència filie-parental, a través de mesura de Convivència en Grup Educatiu.
L'enfocament de la Fundació combina la intervenció psicològica, educativa i familiar, promovent el reconeixement de les emocions, la responsabilitat personal i la reparació del mal. Els recursos busquen restablir la convivència familiar i previndre la reincidència mitjançant l'acompanyament tant del jove com dels seus progenitors.
Estos projectes es complementen amb accions formatives i de sensibilització dirigides a professionals, educadors/as i centres educatius, amb la finalitat de detectar de manera primerenca els conflictes familiars i oferir respostes adaptades. Durant 2024, 1.397 persones van participar en els tallers de sensibilització organitzats per la Fundació Amigó en centres educatius de la Comunitat Valenciana, enfocats a promoure la convivència, l'empatia i la gestió positiva de conflictes.
Impacte a la Comunitat Valenciana
Durant 2015, l'entitat va atendre en Comunitat Valenciana a 4.507 persones pertanyents a 856 famílies a través dels seus diferents programes i recursos socioeducatius. A més, l'entitat va col·laborar amb centres educatius, administracions públiques i entitats socials, multiplicant així la seua capacitat d'intervenció i generant xarxes de suport local. La Fundació Amigó col·labora estretament amb la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, ajuntaments, entitats del tercer sector i universitats, integrant esforços per a donar continuïtat als processos dels xiquets, xiquetes i jóvens atesos/as.
En el conjunt d'Espanya, l'organització compta amb més de 600 professionals i un ampli equip de voluntariat, consolidant-se com una de les entitats més sòlides en l'àmbit de la intervenció social.
En un context social cada vegada més complex, la Fundació Amigó manté visca la convicció que guia la seua labor des de fa quasi tres dècades: “Acompanyar a cada persona perquè puga construir el seu propi projecte de vida, amb dignitat, autonomia i esperança.”
