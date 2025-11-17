Edils de la Comunitat Valenciana participen a la II Trobada Internacional de Dones Electes “Les Elegides”
13 dones, entre alcaldesses i regidores, de tot el territori valencià, i mitjançant el Fons Valencià per la Solidaritat, han analitzat i visibilitzat el paper de les dones en la política local
Una delegació de dones edils de municipis de la Comunitat Valenciana membres del Fons Valencià per la Solidaritat ha participat a Palma Mallorca, el 6 i 7 de novembre, en la II Trobada Internacional de Dones Electes “Les Elegides”, un encontre global entre dones electes de països del nord i del sud global. La finalitat d’aquesta trobada, organitzada per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS) i pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (amb el cofinançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament -AECID-), és visibilitzar i enfortir la participació de les dones en la presa de decisions i crear xarxes de col·laboració i intercanvi de coneixements i experiències, fomentant així un lideratge equitatiu en la vida política i pública municipal.
L’encontre de “Les Elegides” ha estat un espai viu d’aprenentatge, intercanvi i construcció col·lectiva. Al llarg dels dos dies que ha durat la trobada, dones electes de diferents territoris del nord i del sud global han compartit experiències, reflexions i eines per a impulsar una agenda paritària des del món local. L’esdeveniment s’ha articulat al voltant de dos eixos principals: la participació en la presa de decisions i les aliances per a una bona governança mitjançant el paper de les dones en la innovació dels serveis públics inclusius. Pel que fa als objectius específics de la segona edició de “Les Elegides”, aquests s’han dirigit a enfortir el lideratge polític de les dones electes; visibilitzar i reflexionar sobre les resistències que afronten les dones per mantindre's en el poder; destacar el rol innovador de les dones en la transformació dels serveis públics locals, i consolidar “Les Elegides” com un espai viu d’intercanvi, construcció col·lectiva i enfortiment de capacitats.
Durant la trobada, entre altres, s’ha evidenciat la problemàtica global que existeix amb les dones en el seu accés a llocs de responsabilitats polítiques i socials, encara que amb graus diferents segons l’avanç democràtic i social dels diferents països, però amb una clara transversalitat de desigualtats i d’existència de barreres. A més, s’ha compartit la necessitat de transformar la gestió local amb mirada de gènere des del lideratge i la innovació de dones electes, així com el paper clau d’aquestes en la construcció de societats pacífiques. També s’ha valorat la importància d’aquest tipus de xarxes per a l’empoderament de les dones electes i per als municipis de futur, i la rellevància de la cooperació internacional descentralitzada municipalista com a eina potencial en la democratització equitativa d’entitats locals d’arreu del món.
Les participants valencianes han sigut Xelo Angulo Luna, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat i tinenta d’alcalde de Xàtiva (qui, entre altres, ha sigut encarregada de clausurar la trobada); Mentxu Balaguer Pastor, membre de la Junta Executiva del Fons Valencià i alcaldessa de Corbera; Liduvina Gil Climent, membre de la Junta Executiva del Fons Valencià i tinenta d’alcalde de Gandia; Isabel Muñoz Llorens, membre de la Junta Executiva del Fons Valencià i regidora de L’Alfàs del Pi; Vicenta Boscà Lorente, alcaldessa de Castelló de Rugat; Maria Fajardo Franch, vicealcaldessa de Vila-real; María Hortensia Micó Cano, tinenta d’alcalde de L’Olleria; Lucía Agustina Fernández Sevilla, tinenta d’alcaldessa de Quart de Poblet; Rosana Caselles Llobell, tinenta d’alcalde de Teulada-Moraira; Núria Blanch Esteban, tinenta d’alcaldessa de Catarroja; Martine J. L. Mertens, tinenta d’alcalde de L’Alfàs del Pi; María Dolores Sanchis Aparicio, regidora de Canals, i Rocío Guijarro Sánchez, regidora de L’Alfàs del Pi. La delegació ha estat acompanyada per personal tècnic del Fons Valencià: Esteve Ordiñana Bataller, gerent del Fons; Cristina Sancho Palanca, tècnica del Fons, i Toni Gisbert Solbes, tècnic de l’entitat.
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
La CONFOCOS reuneix a més d'un miler d'entitats locals de l’Estat espanyol (entre ajuntaments, mancomunitats, diputacions i consells) agrupades en un total de 9 fons territorials. La confederació va nàixer en 1995 (sent el Fons Valencià membre fundador) i té com a objectius contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus fons membres i ser interlocutor davant les institucions estatals, europees i internacionals en aquells plantejaments on hi ha interessos coincidents.
Actualment, formen part el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació i Fons Valencià per la Solidaritat.
Fons Valencià per la Solidaritat
El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que, des de la pluralitat política, territorial i poblacional, suma esforços i recursos de les entitats locals membres per a executar projectes de cooperació internacional descentralitzada municipalista en poblacions de països empobrits, d’acció humanitària en països en situació d’emergència i d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global en les localitats sòcies del Fons a la Comunitat. Actualment, formen part del Fons Valencià per la Solidaritat 158 entitats locals sòcies (150 ajuntaments i 8 mancomunitats).
El Fons Valencià és un agent únic de cooperació a la Comunitat Valenciana, ja que facilita i complementa la realització de polítiques de cooperació internacional municipalista directa als ajuntaments mitjançant un equip tècnic especialitzat, i amb múltiples beneficis. Els ajuntaments -independentment de la seua mida poblacional- executen mitjançant el Fons Valencià projectes de gran impacte -seguint tot el cicle de vida del projecte i de manera participativa- que de manera individual no seria possible realitzar. D’altra banda, els ajuntaments i les mancomunitats només tenen possibilitat de portar a cap la modalitat de cooperació tècnica a través del Fons, ja que és l’única entitat que l’executa. Així mateix, les entitats locals membres del Fons tenen a la seua disposició projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global, els quals s’adapten a la singularitat de cada localitat.
