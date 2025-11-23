Una de cada cinc families viuen en exclusió social en la Comunitat Valenciana
Un informe de la Fundació Foessa i Càritas Comunitat Valenciana alerta que el 48,3 % de les persones que viuen de lloguer es troben en risc de pobresa
Una de cada cinc famílies viu en exclusió social a la Comunitat Valenciana. Aquesta és la principal conclusió que s’extrau de l’Informe Foessa sobre Exclusió i Desenvolupament Social a la Comunitat Valenciana 2025 que va presentar Càritas Comunitat Valenciana el passat divendres, 19 de novembre. Aquest informe, que forma part d’un ampli treball a l’àmbit estatal desenvolupat per 141 investigadors de 51 universitats, centres de recerca, fundacions i entitats del Tercer Sector, apunta, entre altres realitats, que «els qui més van patir les conseqüències de la crisi financera del 2007 i de la covid segueixen sense recuperar-se i, quasi 20 anys després d’aquell crac econòmic, un important sector de la població segueix sense veure alleujada la seua situació».
Així ho van explicar Marina Sánchez-Sierra Ramos, membre de l’equip tècnic de la Fundació Foessa, i María Moscardó Bolinches, referent Foessa de l’Informe Comunitat Valenciana, que van estat acompanyades a la roda de premsa per Víctor Mellado Pomares, director de Càritas Diocesana d’Oriola-Alacant i president de Càritas Comunitat Valenciana.
D’aquest Informe se’n desprèn, a més, que a la Comunitat Valenciana «cada vegada són menys les famílies que aconsegueixen mantenir-se fora de perill de la precarietat: respecte al 2018, disminueixen les famílies que viuen en condicions d’estabilitat i augmenten les famílies que viuen al límit», així com que «el 48,3 % de les persones que viuen de lloguer es troben en risc de pobresa». En aquest sentit, disposar d’una llar, que per a Càritas és molt més que tenir una casa, és cada vegada més complicat al nostre territori, on el preu del lloguer s’ha duplicat entre el 2015 i el 2024. Així, l’informe destaca que «el major efecte de la manca d’accessibilitat a l’habitatge és que, en reduir-se els recursos disponibles després del pagament de l’habitatge es limita a situacions properes a la pobresa». Així, per a moltes de les famílies que Càritas acompanya, l’accés a una habitació de lloguer és ja l’única opció, passant de ser una alternativa transitòria a una solució permanent.
Però, el pagament del lloguer no és l’únic problema relacionat amb l’habitatge per a les persones a la Comunitat Valenciana. Al voltant d’1,2 milions de persones al nostre territori tenen dificultats en l’àmbit de l’habitatge, entre els quals destaquen el milió de llars que no poden fer front a despeses imprevistes; els més de 450.000 que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada; els més de 38.500 que no disposen de sistema d’evacuació d’aigües residuals; o els més de 19.000 sense aigua calenta, segons destaca l’Informe presentat.
Per últim, l’estudi destaca les dificultats per obtenir i mantenir una ocupació digna continuen sent molt elevades entre les persones en situació d’exclusió severa, en un territori com el nostre on l’economia es basa en el sector serveis —fonamentalment turisme i hoteleria— que creix molt ràpid, però també destrueix molt ràpidament l’ocupació.
