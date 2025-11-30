La Càtedra Caixa Popular publica el llibre i documental ‘Mi nombre es Name’
El projecte busca sensibilitzar a les aules sobre la infància refugiada i la migració forçosa
Ricardo Soriano
La Càtedra Caixa Popular per a l’Estudi dels Desafiaments Socials i la Vulnerabilitat de la Universitat Catòlica de València (UCV) ha presentat recentment el conte il·lustrat i el curt documental ‘Mi nombre es Name’, que narra la història real d’una nena refugiada obligada a fugir del seu país a causa de la guerra i creua el Mediterrani a la recerca d’un futur millor.
Durant l’acte, celebrat a la seu Trinitaris en el marc de la Setmana de la Ciència, el director de la càtedra i coordinador del projecte, Alexis Cloquell, va explicar que el llibre «va nàixer com un recurs didàctic per sensibilitzar els menors sobre la realitat del refugi i la migració forçosa». La iniciativa «va començar com un conte infantil il·lustrat» i posteriorment «va fer el salt a un curt audiovisual per aprofitar la força del llenguatge televisiu». A més, segons va detallar, l’obra compta amb «una guia didàctica perquè el professorat puga treballar aquests temes a l’aula amb rigor i sensibilitat», ja que des de la càtedra consideren que l’escola «és un motor clau per educar en empatia i transformar la societat del demà».
D’altra banda, Cloquell va destacar la participació de la cantant Rozalén, la implicació de la qual «ha elevat el projecte a un altre nivell». En aquest sentit, va explicar que «l’artista va gravar la narració del documental, així que va rebre el text», un gest que el coordinador considera «un honor i un impuls enorme». La cantant no va poder estar present a l’acte de presentació, però va intervindre en un missatge gravat en què va afirmar estar «emocionada» després de veure el conte amb la narració que va tindre «la sort de gravar». Rozalén va assenyalar l’obra com a molt «necessària» perquè permet que els xiquets i les xiquetes coneguen «realitats molt més dures que les que ens ha tocat viure aquí». De nou, l’artista es va mostrar «molt feliç» que hagen volgut comptar amb la seua veu i va expressar el desig que el projecte «servisca per fer molt bé».
L’escriptora del llibre, Montserrat Roca, docent a la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, va aclarir que l’origen del conte és l’experiència de la seua filla en un camp de refugiats a Grècia, on va conèixer una xiqueta anomenada Name. A partir d’aquella història real, Roca va construir un relat «en què el nom serveix per representar tots els nens que es veuen obligats a fugir», combinant poesia i narrativa per mostrar «el recorregut d’una nena que escapa de la guerra fins a arribar a un camp de refugiats».
Roca va assenyalar que a la narració conviuen «dues històries paral·leles: la de Name i la de l’agró com a metàfora de la llibertat», un recurs amb què busca convidar a la reflexió sobre les desigualtats entre la migració natural de les aus i les dificultats que afronten les persones desplaçades. També va posar èmfasi que la combinació de guerra, por i esperança s’ha escrit «pensant en els més menuts», oferint elements propers que els permetin identificar-se i comprendre. Per a l’autora, si la protagonista poguera adreçar-se a la societat, «ens demanaria que ens despertem» i que entenguem que «la responsabilitat és de tots».
Per últim, l’il·lustrador de l’obra, Santiago Tena, professor de Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, va assegurar que va afrontar el projecte «amb molta il·lusió i bolcant tota la meva professionalitat», amb l’objectiu de construir visualment el recorregut vital d’una xiqueta refugiada. Per això, va representar «els llocs comuns del gènere», des de la vida a la casa fins a la irrupció de la guerra, la travessia pel mar i l’arribada al camp de refugiats, seguint una narrativa gràfica que permet al lector infantil comprendre cada etapa «de manera clara i molt reconeixible».