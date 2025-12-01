Avapace organitza una jornada plena de rises per recaptar fons
El Palau de Congressos de València acull l’acte ‘Son Risas Solidarias’ en el que participaran tres monologuistes i la Fallera Major de València
Ricardo Soriano
De vegades, ajudar comença amb un somriure. El proper dijous, 11 de desembre, el Palau de Congressos de València alberga, a partir de les 19 hores, l’acte ‘Son Risas Solidarias’, que comptarà amb l’actuació de tres monologuistes per recaptar diners per a l’associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral (Avapace).
L’esdeveniment Son Risas Solidarias naix del desig de transformar l’alegria en ajuda real. A l’escenari actuaran Luci Mendoza, Miki Dkai i Jesús Manzano, amb l’objectiu de traure un somriure als assistens. A més, l’acte comptarà també amb la participació de la Fallera Major de València, Carmen Prades, qui inaugurarà la jornada.
Les entrades, a un preu de 15 euros, es poden comprar a través de la pàgina web de Avapace i la de Ticketvip.es. La recaptació íntegra de la taquilla es destinarà a subvencionar els projectes i servicis d’Avapace dirigits a persones amb paràlisis cerebral.
Baix l’eslògan ‘Un somriure per una causa’, l’associació convida a tota la ciutadania de València a disfrutar d’una jornada plena de riures, així com a mostrar el seu suport al treball fonamental que realitza Avapace per la comunitat.
