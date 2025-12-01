Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avapace organitza una jornada plena de rises per recaptar fons

El Palau de Congressos de València acull l’acte ‘Son Risas Solidarias’ en el que participaran tres monologuistes i la Fallera Major de València

Cartell de la jornada ‘Son Risas Solidarias’ en el Palau de Congressos.

Cartell de la jornada ‘Son Risas Solidarias’ en el Palau de Congressos. / ED

Ricardo Soriano

València

De vegades, ajudar comença amb un somriure. El proper dijous, 11 de desembre, el Palau de Congressos de València alberga, a partir de les 19 hores, l’acte ‘Son Risas Solidarias’, que comptarà amb l’actuació de tres monologuistes per recaptar diners per a l’associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral (Avapace).

L’esdeveniment Son Risas Solidarias naix del desig de transformar l’alegria en ajuda real. A l’escenari actuaran Luci Mendoza, Miki Dkai i Jesús Manzano, amb l’objectiu de traure un somriure als assistens. A més, l’acte comptarà també amb la participació de la Fallera Major de València, Carmen Prades, qui inaugurarà la jornada.

Les entrades, a un preu de 15 euros, es poden comprar a través de la pàgina web de Avapace i la de Ticketvip.es. La recaptació íntegra de la taquilla es destinarà a subvencionar els projectes i servicis d’Avapace dirigits a persones amb paràlisis cerebral.

Baix l’eslògan ‘Un somriure per una causa’, l’associació convida a tota la ciutadania de València a disfrutar d’una jornada plena de riures, així com a mostrar el seu suport al treball fonamental que realitza Avapace per la comunitat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents