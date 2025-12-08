Caixa Popular obri la 5a convocatòria d'ajudes "Sense Barreres"
Aquesta ajuda serveix per impulsar la inclusió de les persones amb discapacitat
La cooperativa de crèdit valenciana llança la cinquena edició de les ajudes "Sense Barreres", reafirmant el seu compromís amb la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana.
Amb una dotació total de 30.000 €, Caixa Popular torna a apostar per projectes que transformen vides i generen impacte social positiu. Aquestes ajudes estan dirigides a entitats socials que desenvolupen iniciatives orientades a la inclusió, la igualtat i el suport a persones amb discapacitat.
Les sol·licituds podran presentar-se fins al 31 de gener a través de la web de Caixa Popular, a l'apartat de "ajudes sense barreres".
Un jurat format per representants de Caixa Popular i els seus empleats triaran els projectes finalistes. Posteriorment, els membres del club de fidelització de l'entitat, Club POPUlines, decidiran els guanyadors mitjançant votació online.
La distribució de les ajudes serà:
- 2 ajudes de 8.000 €
- 2 ajudes de 5.000 €
- 2 ajudes de 2.000 €
Es valoraran criteris com la claredat d'objectius, la metodologia, les activitats previstes i l'impacte educatiu i social.
Un compromís que creix any rere any
La igualtat és un valor fonamental en Caixa Popular, i es materialitza a través del projecte estratègic "Sense Barreres", dissenyat per a millorar les condicions de vida i la inclusió de les persones amb discapacitat. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de l'entitat amb l'impacte social positiu a la Comunitat Valenciana.
Des de la creació de les ajudes "Sense Barreres", Caixa Popular ha destinat més de 60.000 € a projectes que milloren la qualitat de vida, la inclusió i el suport psicosocial de les persones amb discapacitat, a més d'iniciatives per a la formació de famílies i la prevenció de l'abús sexual en aquest col·lectiu.
Amb aquesta cinquena edició, Caixa Popular consolida el seu model de banca social, solidària i de proximitat, reforçant aliances amb associacions i desenvolupant campanyes de sensibilització, productes i serveis adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat i les seues famílies.
