Una exposició que situa el lideratge femení al centre del cooperativisme
"La mirada de la dona al cooperativisme" estarà disponible del 18 de desembre a l'1 de febrer de 2026 a la Universitat de València
Hi ha dones que, amb la seua mirada, estan transformant la societat. I hi ha mirades que saben capturar eixa transformació amb sensibilitat, força i bellesa. Amb aquesta premissa naix "La mirada de la dona al cooperativisme", una exposició fotogràfica que rendeix homenatge al paper essencial de les dones dins del moviment corporatiu valencià.
Les cooperatives participants en aquesta exposició són Caixa Popular, FEVECTACONCOVALLa Nostra Escola ComarcalSERCOVAL i Cooperativa de Viver. La inauguració tindrà lloc el 18 de desembre a les 16.00 a la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians de la Universitat de València, i comptarà amb la presència de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler i el president del Colegi Oficial de Publicitat i RP de la Comunitat Valenciana, Víctor Roca, junt amb les fotògrafes i representants de les cooperatives participants.
La mostra, la direcció artística de la qual ha sigut a càrrec de Rafa Pomares, director creatiu d’Agència Sibèria, convida a detindre’s, observar i reflexionar sobre com el cooperativisme —amb rostre de dona— és motor de transformació social a través d’experiències reals de lideratge, participació i treball col·lectiu.
Les quatre sèries que componen l’exposició ofereixen un recorregut visual per diferents àmbits del cooperativisme: l’educació, els serveis socials, l’economia social, la gestió associativa i el sector agroalimentari. Cada proposta revela històries de dones que, des de la seua labor diària, impulsen models d’organització més humans, inclusius i sostenibles, i el treball de les quals queda a l’ombra d’un sistema que encara no reconeix els seus mèrits.
Mirades compromeses
Quatre fotògrafes, quatre mirades, exploren el món de la dona dins de les cooperatives i el seu treball des d’una perspectiva de gènere i feminista que, hui en dia, continua sent necessari.
La primera, Estrella Jover, que forma part de CONCOVAL i La Nostra Escola Comarcal, centra la seua mirada en la dimensió humana i directiva del treball cooperatiu. En CONCOVAL, juntament amb Nardi Alba, mostra la intensitat i l’esforç invisibilitzat que sosté l’estructura cooperativa. En La Nostra Escola Comarcal, retrata l’ecosistema afectiu d’esta cooperativa educativa acompanyant a la seua directora, Inma López, i destacant la proximitat, la creativitat i la cura que articulen la vida escolar.
Eva Máñez, de Caixa Popular i FEVECTA, documenta a les dones pioneres de Caixa Popular i FEVECTA, visibilitzant els reptes i conquestes dels qui van impulsar processos transformadors en espais tradicionalment masculinitzats. Els seus retrats, acompanyats dels seus testimoniatges, reivindiquen un llegat imprescindible per a entendre l’evolució del cooperativisme valencià.
Silvia Villar, de SERCOVAL, posa el focus en la labor de les professionals de la cooperativa. Les seues imatges revelen la importància de l’acompanyament comunitari, el suport emocional i el lideratge femení en projectes destinats a persones majors, dones en situació de vulnerabilitat i persones amb diversitat funcional.
Per últim, Nerea Coll, de la Cooperativa de Viver, documenta el treball de Cati Corell en la Cooperativa de Viver, capturant el vincle entre territori, producció agrícola i dedicació femenina. La seua sèrie converteix la quotidianitat del camp en un reconeixement al llegat de les dones que sostenen la identitat rural i la continuïtat del projecte cooperatiu.
Cultura i economia feminista
"La mirada de la dona en el cooperativisme" és un projecte cultural que uniex fotografia, economia social i perspectiva de gènere per a destacar la importància del lideratge femení en la construcció d’un model més just i participatiu. Les imatges mostren com les dones cooperativistes impulsen processos de transformació social des del treball col·lectiu, la cura i el compromís amb la comunitat.
Aquesta exposició és fruit de la col·laboració entre Caixa Popular i el Col·legi Oficial de Publicitat i RP de la Comunitat Valenciana, amb el suport de la Universitat de València, UV Cultura i les Biblioteques Gregori Maians, que acullen la mostra fins a l’1 de febrer de 2026. L’entrada a l’exposició és completament gratuïta per qualsevol que estiga interessat o interessada a descobrir més sobre el paper de la dona dins de les cooperatives, un món encara desconegut per a moltes persones.
