Joves valencians proven que el diàleg és possible en temps de polarització
Funderética, amb el suport de Caixa Popular, celebren el Fòrum de Converses, per a promoure l’enteniment i la construcció del bé comú
Un grup d’estudiants de quatre centres educatius valencians ha demostrat que el diàleg constructiu continua sent possible en una societat actual marcada per la polarització en una activitat del Fòrum de Converses, organitzat per la Fundació Europea per a l’Estudi i la Reflexió Ètica (Funderética), amb el suport financer de Caixa Popular.
Així doncs, setze jóvens es van reunir per a debatre en públic sobre temes de gran rellevància social com són la polarització política i el paper de l’ONU en la resolució de conflictes i la promoció de la democràcia.
Els participants van conversar des del respecte i l’escolta activa, buscant punts de consens
Lluny de la confrontació, els joves participants van conversar des del respecte i l’escolta activa, argumentant les seues idees i buscant punts de consens. Esta iniciativa, que fomenta la comunicació enfront de la competició, va comptar amb la implicació del col·legi Santa María de València, l’IES Massamagrell, l’IES 9 d’Octubre de Carlet i el col·legi del Carmen de Bétera. Centres públics i concertats, laics i religiosos, urbans i rurals, units per un objectiu comú: construir comunitat a través del diàleg.
Benefici per a la societat
El fòrum va continuar amb la intervenció de la professora Ruth Abril, qui va aprofundir en la importància del diàleg internacional i la necessitat de reduir la polarització social. Durant l’acte es van entregar diplomes als participants, reconeixent el seu paper en unes converses on no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó un benefici compartit per a la societat. Funderética i Caixa Popular amb iniciatives com esta busquen promoure l’enteniment i la construcció del bé comú.
