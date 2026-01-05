La UV presenta a Alaquàs una exposició que mostra que una altra economia és possible
La universitat inaugura una exhibició, amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives, que estarà vigent fins al 17 de gener i que seguirà per diferents localitats valencianes al llarg de 2026
La Universitat de València va presentar el passat 9 de desembre, a les 19 hores, al Castell d’Alaquàs l’exposició ‘Una altra economia és possible… i ja és ací. Transformar i donar solucions des del cooperativisme i l’economia social’, una mostra concebuda per apropar al públic el paper contemporani de les cooperatives i de les entitats d’economia social des d’una mirada diferent.
L’exposició, produïda per la Universitat de València a través del programa Universitat-Societat del Vicerectorat de Cultura i Societat i que compta amb la col·laboració de Caixa Popular, l’Ajuntament d’Alaquàs i la Diputació de València, s’emmarca en la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives 2025, declarat per les Nacions Unides amb motiu del 30é aniversari dels Principis Cooperatius, i reconeix la contribució global d’aquestes entitats a la democràcia econòmica, la igualtat social i el desenvolupament sostenible.
Comissariada per Rafael Chaves Ávila, professor de la Universitat de València –de l’Institut Iudescoop i de Ciriec– i referent internacional en economia social, polítiques públiques i estadístiques econòmiques, l’exposició ofereix un recorregut clar i actualitzat sobre com cooperatives agràries, de crèdit i de treball, mutualitats, associacions i entitats del tercer sector han sorgit com a respostes col·lectives davant problemes socioeconòmics molt diversos: desigualtat, desocupació, habitatge, crèdit, energia o cures, i com hui, en un context marcat per noves desigualtats, crisi climàtica i desafiament digital, continuen impulsant solucions innovadores i transformant el sistema amb un model basat en la democràcia i la igualtat social.
El relat expositiu combina claredat i rigor científic: presenta dades, com ara que a Europa més d’11,5 milions de persones treballen en l’economia social, al costat de casos paradigmàtics i continguts accessibles a través de codis QR, integrats en un conjunt de recursos visuals i audiovisuals que n’afavoreixen la comprensió. Les il·lustracions originals d’Elena Muñoz Collado, creades especialment per a la mostra, aporten una dimensió expressiva i simbòlica que reforça la perspectiva humana, els valors i la projecció de l’economia social. A aquesta experiència se suma el documental dirigit per Elena Morales Oliva, que recull els testimonis de cooperativistes i persones vinculades a distintes entitats del sector, i que permet conéixer des de dins la complexitat, el compromís i l’impacte real del cooperativisme valencià contemporani.
Alaquàs, bressol de cooperatives emblemàtiques valencianes
L’elecció d’Alaquàs com a primera seu respon a la seua rellevància en la història recent del cooperativisme valencià. La localitat és bressol d’experiències emblemàtiques, com Consum i Caixa Popular, que van nàixer de processos d’organització comunitària i s’han consolidat com a models de democràcia econòmica i de compromís amb el territori. Iniciar ací la itinerància de l’exposició suposa reconéixer aquest llegat i posar-lo en diàleg amb els desafiaments actuals.
L’exposició aborda la diversitat de l’ecosistema de l’economia social: inclou prop d’un centenar d’entitats i empreses cooperatives de treball, energètiques, agroalimentàries, d’ensenyament, d’habitatge, de consum, banca social, entitats del tercer sector i de voluntariat, però també altres actors clau de l’ecosistema com els governs i les seues polítiques de foment, les estructures federatives, el món acadèmic i les organitzacions ciutadanes. A través d’aquesta panoràmica, l’exposició permet comprendre com aquests models generen cohesió social, reforcen el teixit productiu i la democràcia i són transformadors del sistema.
L’exposició, que es podrà visitar a Alaquàs fins al pròxim 17 de gener, continuarà el seu recorregut per diferents localitats valencianes al llarg de 2026, acostant al territori aquesta altra manera d’entendre l’economia que ja és una realitat, i difonent la força transformadora del cooperativisme i de l’economia social de la Comunitat Valenciana.
