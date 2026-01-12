Creu Roja ajuda a més de 360 afectats per la dana a recuperar el seu treball
L’entitat ampliarà en 2026 la seua oferta de cursos de capacitació amb, entre altres, una formació certificada professional per "Instal·lació i Manteniment d’Ascensors i Equips Fixes d’Elevació i Transport"
Olivia Díaz
Creu Roja ha atés des del passat estiu a 368 persones que directament o indirectament van perdre el seu treball després de la riuada ocasionada per la dana de 2024 en les 68 localitats afectades a la província, especialment al sud de València capital.
Es tracta de la segona fase del pla de Creu Roja per a revitalitzar el sector empresarial i, en este cas, l'ocupació a la província de Valencia i en concret en les zones afectades per la dana.
En una primera fase arreplegada en el pla de recuperació de Creu Roja per a la dana a tres anys vista i iniciat el mes de gener passat, l'Organització ha fet costat fins ara a més de 2.600 microempreses amb ajudes per valor de més 12,5 milions d'euros.
En una segona, que ha començat a desenrotllar el passat estiu, Creu Roja combina eixe suport a les microempreses (amb previsió d'arribar fins a les 3.300) amb la reinserció en el mercat laboral de persones que de manera sobtada es van veure sense treball ni ingressos després de la dana.
Reciclar-se en la zona dana per a recuperar benestar
Una dotzena d'elles van concloure ara el curs de maneig de carretons industrials (teòrica i pràctica) que Creu Roja ha impartit en les instal·lacions de l'empresa ‘Grues Alcarria’ d'Alzira, amb obtenció de certificació professional d'operador de carretons elevadors.
El curs es va oferir en el marc del Pla d'Ocupació que Creu Roja oferix per a facilitar-los una nova oportunitat laboral, ja que entre elles algunes són persones que el dia de la dana van perdre el seu treball i única font d'ingressos després del desbordament del Magre al seu pas per Algemesí.
Només en l'últim mes, Creu Roja a Algemesí va formar a 36 persones en cursos de carretoner (11), manipulació d'aliments (13) i encaixat de producte alimentari (12).
Impartit per Apro Formació València S.L., el curs s'integra en un conjunt de formacions amb les quals, al costat de la de manipulació d'aliments i la de col·locació de producte en caixes i cistelles, Creu Roja busca ampliar les possibilitats de contractació d'estes persones en qualsevol de les activitats econòmiques lligades a la indústria, l'agricultura, l'hostaleria o la cura de persones amb mobilitat reduïda, tant a la comarca de La Ribera on es va oferir, com en la resta de localitats afectades, en les quals moltes persones requerixen reciclar-se a nivell professional per a accedir a un nou lloc de treball.
Tal és el cas de Dennis, de 35 anys, casat i amb dos fills, que treballava en un escorxador de la zona i que havia d'entrar a treballar a les dos de la matinada el dia de la riuada. Després d'obtindre ara la seua certificació per a carretoner, Dennis es mostra esperançat en indicar que “em beneficia molt en obrir-se'm així moltes portes entre les empreses que requerixen treballadors amb esta capacitació, tant a mi com als companys que estan hui ací”.
Creu Roja millorarà en pròxims mesos la seua oferta de cursos, oferint també entre altres un certificat professional en ‘Instal·lació i Manteniment d'Ascensors i Equips Fixos d'Elevació i Transport’, dels quals hi ha una alta demanda en el mercat laboral, tant general com en les localitats que van resultar afectades per la dana.
El pla de recuperació de Creu Roja per a la dana
La dimensió de la catàstrofe i l'impacte social i econòmic que va causar la dana fa més d'un any va portar a Creu Roja a fer una crida per a arreplegar donatius per a l'emergència. Hui dia, el total dels rebuts per Creu Roja supera els 115 milions d'euros, dels quals 58,7 es van rebre d'empreses, fundacions i entitats de la societat civil. La resta de particulars.
A la Comunitat Valenciana han sigut prop de 500 les entitats donants que van confiar en Creu Roja per a oferir la seua ajuda a les víctimes de la dana.
Fins a la data i gràcies a eixes donacions, Creu Roja ha proporcionat ajuda econòmica a més de 24.800 famílies i donat suport a la reobertura de més de 2.600 empreses que van sol·licitar accés a les ajudes (3.300 identificades), entre moltes altres accions.
Fins ara, des de la posada en marxa del pla, són més de 6.400 les persones que han pogut recuperar ja els seus mitjans de vida i més de 10.800 les beneficiàries indirectes de les ajudes a empreses en 25 localitats de la província de Valencia.
Una part de les persones sol·licitants d'ajuda per a rellançar les seues empreses, van demanar també accés a les ajudes econòmiques directes que l'Organització oferia a les víctimes de la dana que van veure arrasades les seues cases per la riuada, i que necessitaven reposar estris (mobiliari, electrodomèstics,…) i altres pertinences bàsiques per a normalitzar les seues vides.
Per a facilitar-li-les, Creu Roja, coordinada amb les administracions locals i amb la Generalitat Valenciana, així com amb el suport de Caixa Popular, va posar en marxa un sistema de lliurament de targetes moneder personalitzades a les víctimes, per un import mitjà de 1.200 euros cada targeta, subjectes a uns determinats criteris de vulnerabilitat i que permeten a les persones fer ús d'elles de manera autònoma i prioritzant les seues necessitats bàsiques.
Gràcies a les donacions arreplegades després de la crida d'emergència Creu Roja va iniciar en els passats mesos la implementació d'eixe pla de resposta a tres anys, que té com a objectiu principal contribuir a la recuperació, la construcció de resiliència i el benestar físic, emocional i social de les persones i comunitats afectades en eixe termini fixat.
Mitjançant estos lliuraments Creu Roja vol facilitar una recuperació eficient, més enllà de les ajudes materials pròpies de l'emergència, contribuint igualment a enfortir i estimular el comerç, l'economia local i a regenerar l'economia valenciana, recuperant-la al més prompte possible a nivells similars a dates anteriors a la dana.
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona
- Un funeral multitudinario despedirá en València a las cuatro víctimas del naufragio en Indonesia
- València, capital cultural 'low cost'
- Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui