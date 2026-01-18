Els 24 projectes de Fontilles beneficiaran 2.465.000 persones en 2026
La fundació valenciana desenvoluparà programes de prevenció, detecció i tractament de la lepra i altres malalties tropicals desateses a l’Índia, Moçambic, la República Democràtica del Congo, Malawi, el Brasil i Bolívia
Olivia Díaz
La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, desenvoluparà al llarg de 2026 un total de 24 projectes de cooperació sanitària en sis països d’Àsia, Àfrica i Amèrica: l’Índia, Moçambic, la República Democràtica del Congo, Malawi, el Brasil i Bolívia. Les iniciatives internacionals de l’organització beneficiaran 2.465.697 persones de manera directa o indirecta.
A Àsia, Fontilles desenvolupa tretze programes a l’Índia orientats, en la seua majoria, a la detecció i el tractament de la lepra —malaltia de la qual el país va registrar 100.957 nous casos en 2024, el 58,4 % dels 172.717 detectats al món—, però també a la prevenció de discapacitats associades; l’ajuda alimentària, l’atenció integral i la rehabilitació física i socioeconòmica de les persones afectades; la formació de personal paramèdic, i el suport al sistema de salut. En concret, les accions permetran la rehabilitació de dos centres de salut i la creació o l’equipament de tres laboratoris per al diagnòstic de la lepra i altres malalties desateses; la capacitació de 2.500 persones per a la prevenció, la detecció i el tractament d’esta infecció i de la filariosi; la realització de més de 400 campanyes en este àmbit, i la creació de 100 comités de salut en aldees. A més, les iniciatives facilitaran la construcció de 300 latrines i dos plantes depuradores d’aigua; la distribució de 700 parells de calçat ortopèdic i la realització de 200 cirurgies reconstructives; el subministrament de 4.000 cistelles bàsiques d’alimentació, i la concessió de 50 microcrèdits per a l’emprenedoria. Així mateix, la fundació construirà el tercer pavelló de l’Hospital de Chilakalapalli, que atén milers de pacients de lepra procedents de diversos districtes endèmics de la malaltia. Els projectes al país asiàtic beneficiaran 1.711.692 persones.
A Amèrica, l’entitat impulsa una acció a l’estat de l’Amazones del Brasil orientada a la capacitació d’agents locals de salut per a la prevenció de la lepra i a la realització de diverses campanyes de detecció precoç d’esta malaltia entre la població autòctona, així com sis programes a Bolívia centrats en la salut comunitària, la lluita contra la malaltia de Chagas i la cooperació tècnica geriàtrica. L’organització preveu que els projectes a Bolívia permeten la rehabilitació o l’adequació de 841 habitatges per a evitar l’aparició del vector causant de la malaltia de Chagas, la capacitació de 4.000 persones per a la seua prevenció i la creació d’una xarxa de salut pública per a la seua gestió. A més, en el mateix país s’equiparan tres centres de salut i tres hospitals per a millorar l’accés a la salut de comunitats indígenes en situació d’extrema pobresa, i es reforçarà l’accés a l’aigua potable en 20 barris precaris. Les set iniciatives al continent americà beneficiaran 714.205 persones.
A Àfrica, la fundació promou dos projectes de suport als programes nacionals de lluita contra la lepra de Moçambic i Malawi, i altres dos a la República Democràtica del Congo i a Moçambic per al reforç alimentari, l’educació i l’atenció sanitària a menors amb discapacitat o VIH. Els programes facilitaran la realització de quatre campanyes de detecció de lepra en comunitats rurals de Malawi i la capacitació de 200 professionals locals en esta matèria al mateix país, així com la concessió de 200 microcrèdits i la distribució de 500 parells de calçat ortopèdic a Moçambic, i el reforç alimentari o educatiu a 300 menors a Moçambic i la República Democràtica del Congo. En conjunt, els quatre programes beneficiaran 39.800 persones.
Sobre Fontilles
La Fundació Fontilles és l’entitat espanyola de referència en la lluita contra la lepra des de l’obertura, en 1909, del sanatori Sant Francesc de Borja al municipi de la Vall de Laguar (comarca de la Marina Alta, Alacant), on al llarg de la seua història van rebre atenció 3.000 pacients. És membre de la Federació Internacional d’Associacions contra la Lepra (ILEP) i des de 1986 desenvolupa projectes de cooperació internacional amb l’objectiu d’acabar amb la lepra i les seues conseqüències, especialment en xiquets i xiquetes, així com amb la resta de malalties oblidades lligades a la pobresa, i donar suport al desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.
A Espanya, l’entitat desenvolupa la seua activitat al centre Sant Francesc de Borja-Fontilles, evolució de l’antic sanatori, on disposa del Centre Ferrís, en el qual atén persones amb dany cerebral; del Centre Geriàtric Borja, especialitzat en l’atenció de persones majors amb diferents graus de dependència, i del centre nacional de referència en lepra, que acull residents amb seqüeles de la malaltia i ofereix tractament ambulatori a altres pacients de lepra.
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): "Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20"
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Cientos de personas despiden en València a las víctimas del naufragio de Indonesia
- Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes