València es converteix en altaveu de la resistència camperola salvadorenca amb l'estrena del documental "Sembrando Futuro"
Tres lideresses socials d'El Salvador presenten a la capital del Túria una obra que denuncia la invisibilització de les dones rurals i celebra la sobirania alimentària com a eix de supervivència global
El teixit social i la cooperació internacional de València han sumat forces aquest dimarts en la presentació del documental "Sembrando Futuro: La lucha de las mujeres rurales en El Salvador". L'estrena, celebrada en un auditori complet que reflectix el compromís de la societat valenciana amb els drets humans, no sols ha servit per a projectar esta peça, sinó per a obrir un espai de diàleg polític i social sobre el deute històric que l'Estat salvadorenc manté amb les dones del camp.
El documental és fruit d'una col·laboració entre l'ONG Mundubat, la productora Sistema del Solar i tres organitzacions en el territori salvadorenc: l'Asociación de Mujeres "Mélida Anaya Montes" (Las Mélidas), l'Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) i la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN). Amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, esta obra busca sensibilitzar la ciutadania europea sobre com la lluita per la terra a Centreamèrica és, en essència, una defensa de la vida davant la crisi climàtica i la desigualtat.
Una exclusió estructural
Durant l'esdeveniment, s'ha posat sobre la taula una realitat demolidora: encara que les dones rurals produïxen més de la meitat dels aliments que es consumixen a El Salvador, menys del 15% posseïx títols de propietat sobre la terra que treballen. "Sembrando Futuro" documenta com esta exclusió no és casual, sinó una barrera política que limita l'autonomia econòmica de milers de famílies. L'agroecologia i l'organització comunitària apareixen en el film no sols com a tècniques agrícoles, sinó com a actes de rebel·lió davant un sistema que prioritza el monocultiu i l'ús d'agrotòxics.
Veus des del territori: Declaracions de les protagonistes
L'acte ha comptat amb la participació de tres figures clau que han viatjat des d'El Salvador per a compartir testimonis que transcendixen la pantalla:
Ana María Quinteros, llicenciada en Comptadoria Pública i coordinadora tècnica del programa de la Generalitat Valenciana en ANTA, explica que: "financierament, excloure les dones de la terra és una iniciativa en dèficit, perquè les dones, si volen accedir a la terra, comencen en números rojos. Moltes no tenen ni accés a préstecs per a accedir a la terra".
Tatiana Oliva, treballadora social i coordinadora de projectes en FECORACEN, va enfocar la seua intervenció en la justícia climàtica i la resiliència financera: "Davant la crisi climàtica i la falta d'accés a crèdits justos, les dones rurals hem creat la nostra pròpia alternativa. A través dels grups d'estalvi comunitari, no sols gestionem els nostres propis diners, sinó que construïm l'autonomia necessària per a defensar les nostres llavors i el nostre territori davant qualsevol adversitat".
Amaranta Portillo, vicepresidenta de Las Mélidas, va explicar la dimensió psicosocial: "La salut mental i el dret a la terra són deutes històrics que amb el temps s'han anat aprofundint. Parlar de salut mental també és parlar de tindre un sustent diari, una vida digna i els teus drets satisfets. Que les dones tinguen accés a la salut mental a través de l'art trenca moltes bretxes".
Un pont de solidaritat entre València i El Salvador
La presentació va concloure amb una crida a l'acció per part dels representants de Mundubat, els quals van recordar que la cooperació internacional ha d'evolucionar cap al model de les aliances de solidaritat política. El programa suportat per la Generalitat Valenciana, titulat "Dones camperoles organitzades d'El Salvador enforteixen les seues capacitats per a exigir els seus drets", és un exemple de com la inversió pública pot generar impactes reals a milers de quilòmetres de distància.
L'estrena de "Sembrando Futuro" marca l'inici d'una gira d'incidència que recorrerà diversos municipis de la Comunitat Valenciana —incloses zones rurals— durant les pròximes setmanes. Este recorregut busca reafirmar el compromís de les institucions locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la protecció de les defensores de drets humans en el context actual de Centreamèrica.
