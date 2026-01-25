Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Livingston a València: sabers que alimenten el futur

Dones garífunes comparteixen a València pràctiques agroecològiques ancestrals per a la sobirania alimentària

Dones de Guatemala comparteixen el seu saber com a alternativa davant problemàtiques socials

Dones de Guatemala comparteixen el seu saber com a alternativa davant problemàtiques socials / ACOEC

Olivia Díaz

València

València serà l’escenari, el pròxim dijous 5 de febrer, d’una trobada que connectarà Guatemala i la Comunitat Valenciana a través de l’intercanvi de sabers ancestrals del poble garífuna. L’esdeveniment, organitzat per ACOEC – Associació per a la Cooperació entre Comunitats, comptarà amb la participació presencial d’integrants d’AMMUDIS, organització comunitària garífuna de Livingston (Guatemala).

Sota el títol «Agroecologia i sabers ancestrals des del lideratge de dones garífunes a Guatemala», l’activitat té com a objectiu presentar els resultats, aprenentatges i impactes del projecte desenvolupat a Livingston, on famílies garífunes, amb un fort lideratge de les dones, impulsen horts agroecològics com a estratègia per a reforçar la seguretat i la sobirania alimentària, protegir l’entorn i defensar el territori.

Sostenibiliat i drets

El projecte ha permés recuperar i posar en valor pràctiques agrícoles i gastronòmiques ancestrals, transmeses de generació en generació, adaptant-les als desafiaments actuals vinculats al canvi climàtic, la sostenibilitat ambiental i el dret a l’alimentació. Estes experiències comunitàries es compartiran a València com a exemple d’alternatives reals davant problemàtiques globals.

Durant l’esdeveniment es presentarà un document educatiu sobre sabers agroecològics garífunes, elaborat a partir del treball desenvolupat a les comunitats, i s’obrirà un espai de diàleg intercultural entre organitzacions socials, entitats acadèmiques i ciutadania interessada en la cooperació internacional i la justícia global.

Aprendre de testimonis

L’activitat comptarà amb la participació de quatre integrants d’AMMUDIS, entre elles una dona garífuna beneficiària del projecte, que compartirà la seua experiència en primera persona i aportarà una mirada comunitària i situada sobre els canvis generats en la vida quotidiana de les famílies de Livingston.

Esta trobada forma part de les accions de sensibilització a Espanya del projecte finançat per l’Ajuntament de València, en el marc del programa A València per la Justícia Global, i busca reforçar els vincles entre el Sud i el Nord globals des d’un enfocament de drets humans, gènere, interculturalitat i sostenibilitat.

