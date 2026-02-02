Salma Jareño guanya el III concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’, que visibilitza la participació cultural de les persones amb discapacitat
Begoña Cosín i Nuria Gil Vidal completen el pòdium del certamen impulsat per COCEMFE València i Caixa Popular
La inauguració de l’exposició resultant se celebrarà el dimecres 4 de febrer a la seu de Caixa Popular del carrer Cirilo Amorós de València
Olivia Díaz
La fotògrafa Salma Jareño ha resultat guanyadora de la III edició del concurs fotogràfic "Sense Barreres", una iniciativa de la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, amb l’impuls de Caixa Popular i la col·laboració de l’Ajuntament de València, que busca visibilitzar la plena inclusió de les persones amb discapacitat en la vida cultural.
Aquest primer premi, dotat amb 1.000 euros, ha sigut per a la imatge ‘Ensayo a contraluz’, signada per Jareño. El segon i tercer guardó han recaigut en Begoña Cosín, amb ‘Ofrenda fallera’, i Nuria Gil, amb ‘Fent oliva’, respectivament.
Obert al públic del 4 al 20 de febrer
L’exposició final d’aquesta tercera convocatòria s’inaugurarà el pròxim dimecres 4 de febrer, a les 18.00 hores, a la seu de Caixa Popular situada al carrer Cirilo Amorós de València. A més de les tres fotografies guanyadores, s’exhibirà una selecció de nou imatges escollides, d’entre més d’un centenar de propostes enviades al certamen, signades per Daniel García, David Piqueras, David Talents, Eduardo José Chirinos, José Vicente López, Nines Font, Nuria Gil, Reyes Cerdà i Tymbals Acció Social.
L’exposició romandrà oberta al públic fins al divendres 20 de febrer a l’oficina de Caixa Popular del carrer Cirilo Amorós, en el seu horari habitual, perquè qualsevol persona puga gaudir de les fotografies seleccionades.
La presidenta de COCEMFE València, María José Martínez, ha celebrat “l’alt nivell de participació” i la qualitat de les imatges rebudes: “És una alegria veure com, any rere any, el projecte confirma la seua consolidació i retrata amb sensibilitat la presència activa de les persones amb discapacitat en l’àmbit cultural. Parlem d’un dret, reconegut en la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que, a poc a poc, anem conquerint”.
Per la seua banda, Miguel Montagut, responsable del projecte "Sense Barreres" de Caixa Popular, ha destacat el valor social i cultural de la iniciativa: “Aquest concurs de fotografia ens recorda que la cultura és un espai compartit, divers i obert a totes les mirades, al mateix temps que convida a reflexionar i a construir entorns més accessibles. Impulsar aquesta iniciativa forma part de la nostra manera d’estar al costat de les persones i d’enriquir la vida cultural valenciana”.
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- La víctima del teniente de la Guardia Civil detenido por violación y maltrato estaba convencida de que 'me mataría
- De lo opulento a lo humilde: calles que se convierten en fronteras urbanas
- Preocupación en ArcelorMittal Sagunt ante plan de trasladar 5.600 empleos europeos a India
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela