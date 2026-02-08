L’associació Daño Cerebral Valencia presenta el primer documental valencià sobre dany cerebral adquirit
Dirigit per Gonzalo Gurrea Ysasi, «Encara soc ací. 5 històries sobre dany cerebral adquirit» mostra com Bernard, Mónica, Emilio, Lucía i Diana, junt amb les seues famílies, van haver d’adaptar-se a una nova quotidianitat, marcada per la discapacitat i la dependència
El DCA és la principal causa de discapacitat permanent a Espanya, amb prop de 53.000 persones afectades a la Comunitat Valenciana
L’estrena del documental culmina els actes de celebració del 30 aniversari de Daño Cerebral Valencia
L’associació Daño Cerebral Valencia va presentar el 23 de gener, a les 18.30 hores, al Centre del Carme de Cultura Contemporània de València, el documental «Encara soc ací. 5 històries sobre dany cerebral adquirit», del director, guionista i actor Gonzalo Gurrea Ysasi. Un relat coral en el qual participen persones afectades, familiars i professionals sociosanitaris, que mostra la realitat del que està considerat la primera causa de discapacitat permanent a Espanya, amb prop de 53.000 persones afectades a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència d’haver patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic o un tumor cerebral, entre altres causes.
El documental presenta les històries de Bernard, Mónica, Emilio, Lucía i Diana des del moment en què el DCA va irrompre en les seues vides i com, junt amb les seues famílies, van haver d’adaptar-se a una nova quotidianitat, marcada per la discapacitat i la dependència, en la qual el suport que presten les entitats de DCA és fonamental. «Encara soc ací» ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Gmp, Miarco i Caixa Popular.
«Sempre havíem volgut contar de manera directa i pròxima la realitat del dany cerebral adquirit i el nostre 30 aniversari ens va semblar un bon moment per a fer-ho», explica Paco Quiles, director de Dany Cerebral Valencia. «Dins de la diversitat de perfils quant a edat i situacions personals, hem volgut posar en valor la resiliència i la força amb què les persones afectades i les seues famílies afronten cada repte», afegeix.
Diferents maneres de viure amb una pluridiscapacitat
Les històries de Bernard, Mónica, Lucía, Emilio i Diana protagonitzen el documental. Un retrat coral sobre el dany cerebral adquirit, no sols per les diferents casuístiques, sinó també per la diversitat de perfils que ens acosten a esta realitat. Com a persones afectades, Bernard i Diana conten en primera persona la seua vivència. A ells s’uneix el testimoni de familiars, una mirada inestimable com a suport fonamental en la seua vida diària i fins i tot com la seua veu. A Lucía, Emilio i Mónica, el DCA els impedeix traslladar-nos la seua experiència. Professionals que treballen amb persones amb DCA completen el relat des d’una visió sociosanitària.
A través del documental es constata la presència de l’ictus com a principal causa de dany cerebral adquirit. Bernard, Mónica, Diana i Emilio en van patir un en diferents circumstàncies. En el cas de Lucía, una forta crisi epilèptica va desencadenar el dany cerebral. També és possible observar la pluralitat de seqüeles en les seues històries. Diana és autònoma, esportista, treballa i porta una vida independent malgrat la seua discapacitat, que afecta exclusivament la seua deambulació i comunicació. Bernard pot expressar-se amb alguna dificultat, pateix una hemiplègia dreta que li impedeix caminar amb normalitat, problemes de memòria i altres seqüeles cognitives, però pot participar activament en activitats, encara que no ha tornat a treballar. Acudeix tots els dies a un dels centres de dia de l’associació Daño Cerebral Valencia, on també van Lucía, Emilio i Mónica.
Per la seua banda, Emilio pateix una hemiplègia que li impedeix caminar i, per això, és usuari de cadira de rodes, a més de tindre problemes de memòria i necessitar ajuda per a realitzar les activitats quotidianes. Lucía va en cadira de rodes, no parla, amb prou feines respon a estímuls i és una persona completament dependent. Mónica té afàsia, que li impedeix comunicar-se amb normalitat, i una hemiplègia que li impedeix caminar. A tots ells els uneix una pluridiscapacitat que va irrompre sobtadament i va condicionar per sempre les seues vides i les del seu entorn a nivell personal, familiar, social, laboral i de salut.
Anualment, 12.000 persones pateixen un dany cerebral adquirit a la Comunitat Valenciana. Prop del 70 % sobreviu, encara que més de 5.000 d’estes persones patirà greus seqüeles físiques i cognitives com problemes de mobilitat i comunicació, dificultat per a planificar i prendre decisions, alteracions de la memòria i rigidesa cognitiva, que els provocarà falta d’autonomia personal i una gran dependència. D’altra banda, les famílies són les responsables de la cura de les persones afectades en el 97 % dels casos, segons un estudi de l’entitat.
La mirada del director
En paraules de Gonzalo Gurrea Ysasi, la pel·lícula «m’ha permés acostar-me a una realitat dura, incòmoda i moltes vegades desconeguda. Tots hem sentit parlar del temible ictus, que fins i tot pot haver afectat algú del nostre entorn, però si no et toca directament, ens posem de perfil i no hem de viure d’esquena a este infortuni que li pot passar a qualsevol». «Ha sigut una autèntica lliçó de vida escoltar estes famílies i, per això, el meu únic objectiu ha sigut ser capaç de traslladar esta experiència transformadora als espectadors», afegeix.
Director, guionista i actor, Gurrea Ysasi s’ha especialitzat en la realització de documentals de divulgació social, científica i cultural. El seu llargmetratge «Més enllà de les estreles» (2021) es va estrenar a la Seminci de Valladolid i està disponible a Netflix. Amb «Els ulls de Dante» (2012) va obtindre el premi a Millor Documental Estranger al Festival d’Atlanta. En ficció és el creador de la multipremiada websèrie «Fracassats pel món», que ha rebut diversos premis i nominacions als festivals de Los Angeles, Miami, Bilbao o Madrid. Així mateix, imparteix classes en el Màster de Direcció de Cinema de l’Escola Mastermedia i a la Universitat Politècnica de València.
Dany Cerebral València
Amb 30 anys de trajectòria, l’associació Daño Cerebral Valencia és un referent en l’atenció a persones amb dany cerebral adquirit. Fundada per persones afectades i familiars de DCA, ha sigut distingida amb la Medalla al Mèrit per Accions a Favor de la Igualtat i per una Societat Inclusiva de la Generalitat Valenciana, així com amb el Premi Especial Turia a la Millor Contribució Social. Actualment compta a València amb dos centres de dia i un centre de neurorreabilitació i promoció de l’autonomia personal per a persones amb DCA.
