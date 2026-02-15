Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caixa Popular promou junt amb Incliva la presència de dones i xiquetes en la ciència

L’entitat financera manté una col·laboració estreta amb l’institut, del qual és a més ambaixadora d’honor pel seu compromís amb la recerca sanitària

La iniciativa s’emmarca sota el paraigua de Caixa Popular Dona i la línia InvestigaDona. / C. P.

Ricardo Soriano

València

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la CiènciaCaixa Popular ha posat en marxa una nova iniciativa de suport a l’Institut de Recerca Sanitària Incliva, amb l’objectiu d’afavorir l’accés i la participació femenina en l’àmbit científic. L’entitat financera valenciana manté una col·laboració estreta amb l’institut, del qual és a més ambaixadora d’honor pel seu compromís sostingut amb la recerca sanitària.

Fins al 30 d’abril, per cada nova persona que es faça clienta de Caixa Popular, l’entitat aportarà 10 euros en el seu nom a Incliva. Aquesta contribució es destinarà als projectes de recerca actualment actius en el centre, reforçant així l’avanç científic i la millora de la salut de la població.

Gràcies a aquesta col·laboració, també es donarà continuïtat al Projecte Futura, un programa de Lideratge Femení dissenyat per a impulsar la capacitació, la visibilitat i el lideratge de les investigadores, fomentant així la seua presència en espais de decisió i la seua projecció dins de la comunitat científica.

Incliva coordina la recerca biomèdica de l’Hospital Clínic Universitari de València i el seu Departament de Salut, a més d’integrar grups d’excel·lència de la Facultat de Medicina de la Universitat de València i de la Fundació Carlos Simón. Les seues principals àrees de recerca abasten la cardiovascular, oncològica, metabolisme i mal orgànic, i medicina reproductiva, amb un total de 79 projectes actius.

Caixa Popular Dona

La iniciativa s’emmarca sota el paraigua de Caixa Popular Dona i la línia InvestigaDona, que busca promoure l’accés de la dona i la nena en la ciència i recaptar fons per a la recerca i generació de nou coneixement.

La igualtat forma part de l’ADN de Caixa Popular des de la seua creació fa més de quatre dècades. Amb el projecte Caixa Popular Dona, l’entitat treballa per a convertir-se en l’opció financera de referència per a les dones. Entre les seues principals fites destaca la targeta Dona, la primera targeta bancària que promou activament la igualtat destinant un percentatge dels seus beneficis al suport d’iniciatives que fomenten l’equitat.

