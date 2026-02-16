Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Projecte Mihsalud consolida la seua trajectòria a València amb una nova formació per a Agents de Salut de Base Comunitària

Amb més de 15 anys d'experiència, el projecte Mihsalud llança una formació gratuïta per a enfortir el lideratge comunitari i el dret a la salut

La iniciativa, finançada per la Generalitat Valenciana a través de l'IRPF, capacitarà a persones de diverses cultures com a referents de salut en les seues comunitats

Una de les ctivitats del projecte.

Una de les ctivitats del projecte. / Mihsalud

Ricardo Soriano

València

El projecte Mihsalud (Salut i ciutadania activa des de la interculturalitat), una iniciativa referent en la promoció de la salut comunitària a València que porta activa més de 15 anys, anuncia l’obertura d’inscripcions per a la seua nova Formació-Acció en Agents de Salut de Base Comunitària. Este programa busca empoderar a líders i lideresas veïnals i persones migrants perquè actuen com a agents de canvi i transformació, facilitant l’accés a drets fonamentals en barris amb major vulnerabilitat.

El projecte és el resultat d’una aliança estratègica entre ACOEC i Justícia Alimentària, i compta amb la col·laboració activa de referents de XarxaSalut, Centre de Salut Pública de València i l’Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut (EVES). A més de treballar en xarxa amb els Centres Municipals de Servicis Socials, destaca el paper fonamental de les associacions i del treball comunitari. Este programa és possible gràcies al fet que el projecte Mihsalud és finançat per la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda de la Generalitat Valenciana.

La proposta partix d’una mirada crítica enfront d’una concepció de la salut centrada exclusivament en els hàbits individuals, i aposta per un enfocament que tinga en compte els determinants socials de la salut, les desigualtats estructurals i la necessitat d’incorporar una perspectiva de drets en les polítiques i pràctiques d’intervenció social i sanitària.

Una formació per a l'acció comunitària

La nova edició de la formació se centra en el dret a l'alimentació sostenible i la salut afectiu-sexual amb perspectiva de gènere. El programa consta de 30 hores totals (20 hores de formació teòrica i 10 de formació pràctica) a realitzar entre febrer i juny.

La formació és gratuïta i compta amb un contingent limitat de 30 places. Les persones interessades, especialment aquelles vinculades a associacions o entitats d'inclusió social, poden inscriure's fins al 20 de febrer de 2026.

Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

"Es imprescindible medir ya el valor social de los medicamentos"

Mette Frederiksen: La aguerrida primera ministra danesa

Las Noticias de las Fallas 2026: el asesor de Ballester se hace "brillant"

"Mi casa se vio afectada de forma brutal por la dana y esta ayuda lo cambió todo"

Emoción y doble recuerdo con los "Brillants" de la falla del Parotet: José Miguel Bielsa y Luis Agustín

