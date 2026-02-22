«Dona la veu» de Caixa Popular arriba a Alcoi amb noves dones referents
La pròxima edició es celebrarà el dimecres 25 de febrer a les 19 hores, reforçant així el compromís per la promoció del talent femení i local
El cicle «Dona la veu» de Caixa Popular arranca una nova etapa el 2026. Després de diverses edicions conduïdes per la periodista Mariola Cubells, el projecte continua el seu recorregut amb un nou equip de presentació format per Carolina Ferre i Nacho Coller, que aportaran noves mirades a aquest espai de conversa, cultura i igualtat.
La pròxima edició se celebrarà el dimecres 25 de febrer a les 19.00 en l’IVAM CADA d’Alcoi, en una trobada que arriba a la ciutat gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi, reforçant així el compromís conjunt per la promoció del talent femení i la cultura local.
En aquesta ocasió, «Dona la veu» reunirà dones referents que han construït la seua trajectòria des de l’arrelament a la seua terra i el seu entorn. Entre les seues protagonistes es troben María Albero, creadora de continguts i divulgadora gastronòmica en Saboreanda; Neus Agulló, actriu alcoiana de llarga trajectòria i recent premi honorífic dels Premis Ciutat d’Alcoi de la Cultura; i Marina Brotons, impulsora d’Usança, projecte d’agroecologia que aposta per formes de cultiu tradicionals, sostenibles i amb sentit.
A través d’una conversa pròxima i honesta, les convidades compartiran com les seues arrels han influït en la seua manera de viure, crear i emprendre, i s’han convertit en motors culturals i socials del seu entorn.
La jornada inclourà música en acústic de Tito Pontet com a part del programa i l’accés a l’esdeveniment serà gratuït, amb invitació prèvia fins a completar l’aforament. Les invitacions es poden obtenir a través de l'enllaç de la seua web: https://www.caixapopular.es/va/dona-la-veu.
Visibilització del talent femení
«Dona la veu» s’emmarca dins del programa Caixa Popular Dona, que l’entitat impulsa per a promoure la igualtat mitjançant accions concretes. Entre aquestes destaca la Targeta Dona, la primera targeta que contribueix directament a l’avanç de la igualtat mitjançant la creació d’un fons destinat a les Ajudes per a la Igualtat, orientades a fer costat a iniciatives que afavoreixen una societat més inclusiva.
En paral·lel, Caixa Popular ha posat en marxa la línia InvestigaDona, desenvolupada en aliança amb Incliva, que fomenta la presència femenina en la ciència i dona suport al lideratge investigador de dones en àmbits biomèdics i tecnològics.
Amb aquest conjunt d’actuacions, l’entitat reforça la igualtat d’oportunitats, impulsa projectes liderats per dones i promou referents femenins en els àmbits cultural, econòmic i social.
