13 nous ajuntaments s’adhereixen al Fons Valencià per la Solidaritat en 2025

Un conjunt total de 152 ajuntaments i 8 mancomunitats de la Comunitat Valenciana formen part de l’entitat municipalista per la solidaritat

Imatge de les adhesions del Fons Valencià.

Imatge de les adhesions del Fons Valencià. / F. S.

Ricardo Soriano

València

El Fons Valencià per la Solidaritat ha continuat amb la seua senda de creixement durant l’any 2025 amb la incorporació de 13 nous ajuntaments a l’entitat, els quals es comprometen amb la solidaritat global mitjançant la cooperació internacional municipalista i l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global. En concret, les localitats que s’han sumat a l’associació supramunicipal per la solidaritat són l’Alqueria d’Asnar, Benimeli, Daimús, l’Ènova, la Font d’en Carròs, Fortaleny, Marines, Monòver, el Ràfol d’Almúnia, Sellent, Senyera, el Verger i Vilallonga. A més, aquests nous municipis representen la identitat plural de l’organització, tant política, territorial com poblacional.

Aquests municipis del Camp de Túria, el Comtat, la Marina Alta, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i el Vinalopó Mitjà, amb l’alta com a socis al Fons Valencià, manifesten la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa, sostenible i democràtica. Els ajuntaments de l’Alqueria d’Asnar, Benimeli, Daimús, l’Ènova, la Font d’en Carròs, Fortaleny, Marines, Monòver, el Ràfol d’Almúnia, Sellent, Senyera, el Verger i Vilallonga assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional municipalista i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

«Reforcen el compromís del municipalisme»

Amb la incorporació d’aquestes 13 localitats, el Fons Valencià augmenta el nombre de socis en 2025 a 160, sent d’aquests 152 ajuntaments i 8 mancomunitats. Aquestes adhesions demostren la capacitat del Fons per a sumar esforços municipals en pro de la justícia global, sent socis de l’organització el 28,04 % del total dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. També es veu incrementada la presència de l’entitat en diferents províncies de la Comunitat.

La presidenta del Fons Valencià i tinenta d’alcalde de Xàtiva, Xelo Angulo, ha valorat aquestes adhesions «que consoliden el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal, provincial com autonòmic i que reforcen el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits». Per la seua banda, els alcaldes i alcaldesses dels 13 municipis coincideixen en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari de les seues localitats i del seu veïnat, així com del compromís que aquests tenen amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

