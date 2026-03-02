Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caixa Popular converteix cada compra en suport a Avapace

Per cada compra feta amb una targeta de crèdit seua, l’entitat destinarà un 0,7 % dels beneficis generats a l’associació valenciana

Firma conveni Avapace.

Firma conveni Avapace. / C. P.

Ricardo Soriano

València

Caixa Popular reforça el seu compromís social seleccionant aquest 2025 Avapace, l’Associació Valenciana de Paràlisi Cerebral, com a entitat destinatària de la iniciativa Targetes Solidàries que manté l’entitat financera cada any.

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2026, per cada compra feta amb una targeta de crèdit de Caixa Popular, l’entitat destinarà un 0,7 % dels beneficis generats a donar suport a la tasca que desenvolupa Avapace.

Avapace és una entitat valenciana de referència que acompanya persones amb paràlisi cerebral i les seues famílies a través de centres, servicis especialitzats i programes orientats a l’autonomia, la inclusió i la millora de la qualitat de vida.

Projectes inclusius

Aquesta col·laboració enforteix una relació de proximitat i valors compartits entre totes dues entitats, que coincideixen en la seua aposta per generar un impacte positiu real en la societat valenciana.

Des d’Avapace, José Marquina, president d’Avapace afirma que: «aquesta aportació contribuirà a impulsar projectes essencials perquè les persones amb paràlisi cerebral continuen avançant en autonomia, inclusió i benestar».

Responsabilitat

Per part seua, Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, destaca: «A través d’aquesta iniciativa, busquem que un gest tan quotidià com pagar amb targeta es convertisca en una manera senzilla de fer costat a entitats que transformen la vida de moltes persones. La col·laboració amb Avapace és una mostra més de la nostra voluntat d’estar al costat dels que més ho necessiten».

Gràcies a aquesta acció, cada compra feta per la clientela es tradueix en un suport directe a projectes que milloren la vida de persones en situació d’especial vulnerabilitat, reforçant el compromís de Caixa Popular amb un model financer més responsable i amb més impacte social.

