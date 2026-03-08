Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caixa Popular duplica el fons de la seva 6a Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat fins a 60.000 €

Les ajudes han fet possible el desenvolupament de projectes clau

Les ajudes han fet possible el desenvolupament de projectes clau

Olivia Díaz

València

Caixa Popular reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere amb el llançament de la 6a Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat, dirigida a entitats socials de la Comunitat Valenciana que desenvolupen iniciatives centrades en l'àmbit de la dona i la promoció de la igualtat.

Enguany, l'entitat duplica la dotació econòmica fins a aconseguir els 60.000 €. Les ajudes es financen a través del fons generat per la Targeta Dona, que destina part dels seus beneficis a iniciatives socials vinculades a la igualtat, sense cap cost per a les persones usuàries.

Cinc categories

La convocatòria de 2026 incorpora cinc categories, en les quals s'atorgaran tres premis de 6.000 €, 4.000 € i 2.000 €, respectivament:

  • Drets i Protecció de les Dones: suport a projectes dirigits a combatre les violències masclistes i la vulnerabilitat de les dones.
  • Coeducació, Infància i Joventut: iniciatives per a promoure la igualtat des d'edats primerenques a través de la coeducació
  • Lideratge i Emprenedoria en Femení: projectes destinats a impulsar el lideratge, l'ocupabilitat i l'emprenedoria.
  • Arts i Esports per la Igualtat: accions culturals, artístiques o esportives que fomenten la igualtat a través de l'expressió cultural.
  • Benestar Emocional i Salut Mental en Igualtat: programes orientats a la millora del benestar integral de les dones.

Les entitats socials interessades poden presentar les seues sol·licituds fins al 19 d'abril a través de la web.

En les seues 5 edicions anteriors, aquestes ajudes han fet possible el desenvolupament de projectes clau, com la millora de l'ocupabilitat de dones víctimes de violència de gènere, l'impuls a l'autonomia de dones en situació d'explotació sexual o l'acompanyament a dones amb trastorns de salut mental i addiccions.

Un compromís ferm amb la igualtat

Aquesta iniciativa forma part del projecte Caixa Popular Dona, un programa integral amb diverses accions per a promoure la igualtat, un dels valors de l'entitat bancària des de la seva fundació fa gairebé 50 anys.

A més d'aquestes ajudes, Caixa Popular col·labora amb la Fundació Novaterra en projectes d'autoocupació per a dones amb escassos recursos i ha impulsat la línia InvestigaDona, que fomenta la presència femenina en la ciència i el lideratge investigador en aliança amb INCLIVA.

Amb aquesta nova convocatòria d'ajudes i el seu ferm compromís social, Caixa Popular continua avançant en el seu propòsit de ser l'entitat de referència per a aquelles persones que creuen en la igualtat de gènere com un pilar fonamental de la societat.

TEMAS

