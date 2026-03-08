Caixa Popular duplica el fons de la seva 6a Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat fins a 60.000 €
Olivia Díaz
Caixa Popular reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere amb el llançament de la 6a Convocatòria d'Ajudes per a la Igualtat, dirigida a entitats socials de la Comunitat Valenciana que desenvolupen iniciatives centrades en l'àmbit de la dona i la promoció de la igualtat.
Enguany, l'entitat duplica la dotació econòmica fins a aconseguir els 60.000 €. Les ajudes es financen a través del fons generat per la Targeta Dona, que destina part dels seus beneficis a iniciatives socials vinculades a la igualtat, sense cap cost per a les persones usuàries.
Cinc categories
La convocatòria de 2026 incorpora cinc categories, en les quals s'atorgaran tres premis de 6.000 €, 4.000 € i 2.000 €, respectivament:
- Drets i Protecció de les Dones: suport a projectes dirigits a combatre les violències masclistes i la vulnerabilitat de les dones.
- Coeducació, Infància i Joventut: iniciatives per a promoure la igualtat des d'edats primerenques a través de la coeducació
- Lideratge i Emprenedoria en Femení: projectes destinats a impulsar el lideratge, l'ocupabilitat i l'emprenedoria.
- Arts i Esports per la Igualtat: accions culturals, artístiques o esportives que fomenten la igualtat a través de l'expressió cultural.
- Benestar Emocional i Salut Mental en Igualtat: programes orientats a la millora del benestar integral de les dones.
Les entitats socials interessades poden presentar les seues sol·licituds fins al 19 d'abril a través de la web.
En les seues 5 edicions anteriors, aquestes ajudes han fet possible el desenvolupament de projectes clau, com la millora de l'ocupabilitat de dones víctimes de violència de gènere, l'impuls a l'autonomia de dones en situació d'explotació sexual o l'acompanyament a dones amb trastorns de salut mental i addiccions.
Un compromís ferm amb la igualtat
Aquesta iniciativa forma part del projecte Caixa Popular Dona, un programa integral amb diverses accions per a promoure la igualtat, un dels valors de l'entitat bancària des de la seva fundació fa gairebé 50 anys.
A més d'aquestes ajudes, Caixa Popular col·labora amb la Fundació Novaterra en projectes d'autoocupació per a dones amb escassos recursos i ha impulsat la línia InvestigaDona, que fomenta la presència femenina en la ciència i el lideratge investigador en aliança amb INCLIVA.
Amb aquesta nova convocatòria d'ajudes i el seu ferm compromís social, Caixa Popular continua avançant en el seu propòsit de ser l'entitat de referència per a aquelles persones que creuen en la igualtat de gènere com un pilar fonamental de la societat.
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- Paralizan los trabajos de regeneración de las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera por el temporal
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias