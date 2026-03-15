Càritas Valencia celebra el seu acte faller solidari amb les Falleres Majors i les seues Corts d'Honor
En l’acte es va descobrir també el guanyador del premi "Càritas al Ninot solidari 2026", pertanyent a la comissió fallera Plaza Rojas Clemente i es va comptar amb orxata i fartons
Saúl Carrasco
Càritas Valencia va celebrar el passat 9 de març, a la seua seu de la Pl. Cisneros, el seu acte faller solidari amb la presència de les Falleres Majors de València, Carmen Prades Gil i Marta Mercader Roig i les seues Corts d’Honor en un acte on també es va anunciar el primer premi "Càritas al Ninot solidari 2026".
Les representants de les festes josefines van arribar a la seu de Càritas València a les 11:30 hores, on han sigut rebudes per la seua directora, Aurora Aranda, i una àmplia representació de les persones voluntàries i participants en els projectes de la institució i les seues Fundacions.
Quasi dos dècades d’acte
L’acte faller de Càritas, que se celebra des de fa més de 16 anys, va consistir, en esta ocasió, en la lectura d’un Manifest, per part de dos agents de la institució. A continuació, les Falleres majors de València i les seues Corts d’Honor van rebre el pin de Càritas, amb el qual l’entitat les fa membres de la seua gran família i, tal com ha expressat Aranda: "Quan la cultura popular s’unix al compromís social, la festa es torna fins i tot més gran, perquè no sols celebra el que som, sinó que també construïx el que volem ser com a societat: una societat més solidària, més inclusiva i més humana. Per això, la vostra presència hui ací té un significat molt especial: representa el pont entre la tradició festiva i el compromís amb les persones".
Finalment, les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor van realitzar una simbòlica ofrena fallera de clavells rojos amb els quals es va confeccionar el logo de l’entitat.
Premis a comissions solidàries
A més, en l’acte, es va obrir el sobre que contenia el nom de la comissió fallera que rebrà, en la Gala de la Cultura i la Solidaritat de la Junta Central Fallera, que se celebrarà el mes de maig, del guanyador del "Premi Càritas al Ninot solidari 2026", que va recaure en la Falla Plaza Rojas Clemente.
També s’han destacat com a finalistes a les comissions falleres Falla Sueca-Literato Azorín, Falla Nador Milagrosa y Falla Conchita Piquer-Monestir de Poblet.
L’acte va finalitzar amb un animat encontre al voltant a l’orxata, els fartons i rosquilletes cedides per les empreses Fartons Polo i Velarte.
- La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir
- València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026
- Paterna reparte pañuelos rojos para identificar a las mascotas sensibles al ruido de los petardos en Fallas
- Los secretos de la cancelación de Morrissey: la elección del hotel, los caprichos de la estrella y el seguro por lo que pudiera pasar
- El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo el sábado pero da buenas noticias
- Espartero - Ramón y Cajal, Ninot Indultat Infantil 2026 de las fallas de València
- Aluvión de multas antes de la semana grande de Fallas: 31 sanciones por uso indebido de petardos y 18 por orinar en la calle
- Aumenta la oferta de pisos de alquiler en València al plantarse la demanda en 1.200 euros