Aliança Perú-València per impulsar l’educació i el canvi social en Cutervo
Un projecte educatiu beneficia ja a més de 400 estudiants i reforça l’emprenedoria social i la formació docent en la serra nord del país
«Millora de les oportunitats d’inserció sociolaboral juvenil a Cutervo (Cajamarca, Perú)» és el projecte que Intersindical Solidària, amb ajuda de la Generalitat Valenciana, impulsa per a combatre l’abandonament escolar i el foment d’oportunitats laborals en la comarca rural de Cutervo, a la serra nord del país. Aquest projecte té com a objectiu central millorar les competències clau dels i les estudiants que finalitzen l’educació secundària per tal que puguen desenvolupar el seu potencial personal i aprofitar millor les oportunitats econòmiques i laborals disponibles, així com oferir eines al professorat perquè puguen tindre una formació contínua.
El projecte, que es du a terme amb l’Institut de Pedagogia Popular (IPP) del Perú, va arrancar en maig de 2025 i finalitza aquesta edició en abril de 2026. Abans que arribe al final, Isabel Rivera Gonzales, presidenta IPP de Perú i Nelson Lino Carranza, col·laborador IPP i mestre en Cutervo, han visitat la ciutat de València durant aquesta setmana per a poder compartir les seues experiències i resultats amb Intersindical.
Així, Isabel Rivera explica a Levante-EMV que el programa naix amb l’objectiu de «donar oportunitat a estudiants del nivell secundari perquè aconseguisquen una emprenedoria social que els permeta superar les dificultats pròpies d’una zona empobrida». Actualment, el projecte compta amb 84 estudiants i 36 docents com a beneficiaris directes, encara que el seu impacte s’amplia gràcies a la rèplica de coneixements a les aules, arribant a més de 400 estudiants.
Un dels pilars del programa és el desenvolupament d’habilitats personals i comunitàries. «Hem partit d’un projecte de vida no sols individual, sinó comunitari, que involucra a les 12 escoles amb les quals treballem», assenyala Rivera. Entre els temes abordats destaquen la prevenció de l’assetjament escolar, la participació estudiantil i l’enfortiment de valors, adaptats a les necessitats detectades en la comunitat educativa.
Formació gratuïta i amb acompanyament
El projecte també inclou una línia de formació contínua per a docents, facilitada a través de plataformes impulsades per entitats sindicals d’Espanya. Aquesta formació, gratuïta i amb acompanyament tutorial, ha incrementat notablement la participació del professorat: de tot just 15 docents a l’inici a més de 60 en l’actualitat.
Des del terreny, el mestre Nelson Lino Carranza destaca el paper actiu de l’alumnat, especialment dels anomenats «municipis escolars», grups organitzats que lideren iniciatives dins dels centres educatius. «Els estudiants estan molt compromesos. No sols aprenen, sinó que repliquen els coneixements amb els seus companys i desenvolupen projectes productius vinculats als recursos del seu entorn», afirma. Entre les activitats que impulsen els joves es troben l’elaboració de melmelades, almívars, tèxtils, gelats i artesanies, sempre amb un enfocament de benefici comunitari. «L’important és que no es tracta d’emprenedories individuals, sinó de propostes que impacten en tota la comunitat», subratlla Carranza.
Educació en valors
La iniciativa cerca a més frenar l’abandó escolar, especialment en contextos rurals on factors com la pobresa o l’embaràs precoç afecten la continuïtat educativa. En aquest sentit, Rivera insisteix en la importància de reforçar continguts com l’educació sexual, la igualtat de gènere o la inclusió, àrees que, segons denúncia, no sempre estan garantides en el sistema educatiu peruà.
El projecte, iniciat en 2025, continua enguany amb noves accions i una previsió de consolidació a llarg termini. «No volem que siga una intervenció puntual, sinó un procés continu i significatiu», afirma la presidenta de l’IPP, Rivera, qui també destaca el suport d’entitats valencianes en la dotació de recursos i en l’intercanvi d’experiències.
La recent visita de representants del projecte a València ha servit, a més, per a explorar futures col·laboracions i intercanvis entre joves de tots dos territoris, reforçant així una aliança que situa l’educació com a motor de desenvolupament i transformació social.
D’altra banda, Intersindical Solidària considera «molt importants» projectes com aquest, que contribueixen a la justícia social, l’equitat i el desenvolupament en territoris amb dificultats més altes, des d’una perspectiva transformadora i arrelada a les comunitats locals: «La valoració del projecte és clarament positiva, tant pels resultats assolits com per l’impacte social i educatiu en una zona especialment empobrida», afirmen des de l’ONG.
